A „rendes” ingatlanpiaci szezonalitás menetrendje szerint a tél a látogatói keresések időszaka az ingatlanos portálokon. Tavaszra a vásárlók többé-kevésbé kiválasztják a kiszemelt ingatlanokat. Ez az az időszak, amikor normál körülmények között a potenciális vásárlók már az ingatlanirodákat keresik fel, hogy a vásárlást konkretizálják. Idén megtörtént ugyan a keresési dömping, az érdeklődések száma azonban a szokásosnak közel a felére csökkent, a március pedig nem hozta meg a vásárlási szándék jelentős megélénkülését.

Kis irodák nagy bajban

Az Ingatlanbazár adatai szerint míg a keresések száma 10 százalékkal haladta meg a tavalyit, az érdeklődések száma télen drasztikusan csökkent, és ebben a tavasz sem hozott érdemi változást. Az ingatlankereső 2-3 százalékos emelkedést regisztrált, ami messze elmarad a tavasszal szokásostól, és ezt az ingatlanirodák – főleg a kisebbek – érzik meg leginkább. Vagyis a téli keresések inkább voltak tájékozódó keresések, mint komoly vásárlási szándékok. Az emelkedés az Ingatlanbazár szerint a nagy számok törvénye alapján inkább a nagyobb irodahálózatoknál jelenik meg, a kisebb vagy egyszemélyes irodák az eladások hiánya miatt – érthetően – egyre kétségbeesettebben csökkentik a kiadásaikat. Az élénkülés elmaradásának oka az inflációban és a drága hitelekben van, hiszen a korábbi vásárlótöbbség vagy nem jut olcsóbb hitelhez, vagy a meglévő befektetési forrásait már korábban ingatlanvásárlásra fordította. Ugyanakkor folytatódik a kínálat erősödése, amely a meghirdetett ingatlanok számát tovább emelte. A kínálat bővülése márciusban is megközelítette a 10 százalékot, ami a kedvezőtlen rezsiköltségű ingatlanok meghirdetésének köszönhető, illetve az árcsökkenéstől tartó tulajdonosok közül is egyre többen döntenek úgy, hogy nem várnak ki tovább.

Tényleg csökken az ár?

Árcsökkenésről az Ingatlanbazár szerint akkor beszélhetünk, ha a tulajdonosok már nem számítanak a korábbi csillagászati árak fennmaradására, és alacsonyabb árakon hirdetik meg az ingatlant. Ez azonban több ingatlaniroda szerint sem következett még be trendként, így az árcsökkenés továbbra is csak a vásárlói alkupozíciók javulásában lappang.

A portál érdemi élénkülésről a főváros belvárosában, illetve az agglomerációs területeken számolt be (ez alatt már rég szinte az egész Pest vármegyét kell érteni). Ezeken a területeken azonban eleve olyan magasak voltak az árak, hogy az árcsökkenést a vásárlók is innen várják kiindulni.

Vidéken a falusi csok hatása nem elhanyagolható, a vármegyeszékhelyeken a helyzet szinte változatlan.

Zöldkedvezmények, de…

Az ingatlanpiaci élénkülés ügyében a vezető portál értékelése is igen óvatos, és más portálok is maximum 5-6 százalékos érdeklődésemelkedésről számolnak be, amely jelentős, 40 százalék körüli elmaradás az elmúlt évekhez képest. A vásárlási élénküléshez egybehangzó vélemények szerint vagy a hitelek olcsóbbá válására, vagy egy jól érezhető árcsökkenésre lenne szükség.

A hiteleknél áprilistól lehet változás, amikor megújulnak a minősített fogyasztóbarát hitelek. Ezekben a kedvezményekben a zöldcélokat szolgáló hiteleknél több díj is eltűnik, így maga a folyósítási díj, a zöldcél ellen­őrzésével kapcsolatos díj, és a bankok ilyen esetekben az energetikai tanúsítvány ügyfélre eső részét is el kell majd engedjék egy alkalommal. A Piacesprofit.hu portál számításai szerint ez a jogosultaknál egy 20 éves futamidejű, 20 milliós és 9 százalékos hitelkamatú vásárlás esetén 100 ezer forintos megtakarítást jelent. Arról azonban egyelőre nincs szó, hogy a hasonló hitelt kínáló bankok számára kötelező lenne a kamatkedvezmény is, így azt sem lehet előre látni, hogy érezhető hatása lesz-e az ingatlanpiacon. A részletes banki részvételi adatokat a Magyar Nemzeti Bank ráadásul csak májusban publikálja. A cél tehát nemes, de az eredmény még lutri.

Értik-e az eladók a csíziót?

Ami viszont valóban tömegesen befolyásolná az ingatlanérdeklődéseket, az az árcsökkenés nyilvánvaló megindulása. Ehhez azonban a tulajdonosok helyzetfelismerése is kell, amihez viszont az inflációs ciklus tetőzése utáni csökkenés lenne szükséges. Bár a tetőzést hivatalos kormánykörökben már jelezték, ahhoz, hogy az inflációs csökkenés érezhető is legyen, időre van szükség, és ez távolabbi hónapokra tolja ki a látható árcsökkenést. Az Ingatlanbazár szerint azonban a kiváró tulajdonosoknak maga a trend elindulása is elég lehet egy lassú árcsökkentéshez, ami a kínálat mellett a keresletet is meg tudná mozgatni.

MW