Az előző héten arról beszélgettünk, hogy a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum már évek óta összefogja és térítésmentesen segíti a helyi termelőket, gazdákat, kézműveseket, hogy minél szélesebb körben tudják népszerűsíteni a minőségi termékeiket. Ennek a projektnek a megyeszékhelyen és 25 kilométeres körzetében Ligetfalvi-Komiszár Eszter a koordinátora. A mostani beszélgetésünk apropója, hogy egy nagyon varázslatos gazdatúrára kaptunk meghívást Ferenc-tanyára, ahol egy levendulás és tulipánkertben gyűltek most össze a termelők.

Ligetfalvi-Komiszár Eszter elmondta, hogy ez már a hatodik nagyon sikeres és jó hangulatú rendezvény.

– Azzal a céllal jöttek létre ezek a gazdatúrák, termelői látogatások, hogy a gazdatársak egymástól tapasztalatokat, ötleteket merítsenek. Nagyon szeretnek egymáshoz járni, sőt már azt is mondhatom, hogy azok között, akik az elektronikus kataszterünkben benne vannak, sok barátság is kialakult. Összekovácsolja az embereket az, hogy gyakran járnak közös rendezvényekre, vásárokra, hasonló problémákkal találkoznak. Nem tekintenek egymásra konkurensként, még akkor sem, ha például hasonló termékeket készítenek. Támogatják, segítik egymást – részletezte a koordinátor, és hozzátette: a gazdatúrák is nyilvános események, melyekre várják az érdeklődőket, családokat vagy akár iskolás csoportokat is.

Ligetfalvi-Komiszár Eszter elmesélte azt is, hogy milyen érdekes helyeken jártak már, milyen sok tanácsot kaptak a laikus emberek is a mindennapi életükhöz, egészségmegóváshoz, illetve azt is, milyen fontos elemei a turizmusnak a helyi termékek. S hogy miért éri meg, és milyen termékekkel lehet csatlakozni a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum helyi termék és szolgáltatásfejlesztési projektjéhez? A podcast beszélgetésből ez is kiderül.

LN