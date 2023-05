Dr. Bodó Gergely a nyíregyházi székhelyű Bodó Ügyvédi Iroda vezetője élvezetes, interaktív előadást tartott a Szabolcs- Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara HR klubjának legutóbbi rendezvényén.

Az előadáson érintették a 2023-as munkajogi változásokat, tematikusan végigvették, mire kell figyelni a módosítások után, emellett a jó gyakorlatok megosztására is lehetőség nyílt.

Elhangzott egy érdekesség: amennyiben a munkavállaló legalább fél éve a cégnél dolgozik, kérheti, hogy home office-ban, vagy részmunkaidőben foglalkoztassák tovább, ez persze számos nehézséget vet fel munkáltatói oldalon.

– A résztvevők ezen nehézségek kezelésére is kitértek, s átbeszélték a legjellemzőbb problémáikat – tájékoztatott Párkányiné dr. Csurka Edina.

A kamara főtitkára hozzátette, a résztvevők tájékoztatást kaptak a Kúria egy friss döntéséről is, amely a munkaidő nyilvántartással foglalkozik. Elhangzott: nincs olyan előírás, miszerint a munkaidő nyilvántartást a munkavégzés helyén kellene tartani, illetve ebből a döntésből kiolvasható, hogy az azonnaliság sem feltétlen előírás a munkaidő nyilvántartással kapcsolatban.

A HR Klub legutóbbi rendezvényén részt vett a METRO Nagykereskedelem részéről Kiss Mária is.

– Egy nagyszerű programot valósított meg a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Gyakorló szakemberként különösen hasznosnak tartottam, hogy a jogi szakzsargont hétköznapi nyelven tolmácsolta az előadó, s ezáltal egyértelművé váltak a kérdéses mondatok, valamint a gyakorlat egyaránt. Azért tartom hasznosnak ezeket az összejöveteleket, mert egyszerre valósul meg egy tapasztalatcsere, valamint egy szakértői konzultáció – emelte ki Kiss Mária.

Eszik Édua HR specialista a Bonduelle CE Kft-t képviselte.

– Örömmel vettem részt a rendezvényen, hiszen sosem lehetünk elég felkészültek a gyorsan változó gazdasági, piaci és jogi környezetben. A meghívott jogásztól teljes körű információt kaptunk a Munka Törvénykönyvének változásairól, feltehettük kérdéseinket, szakmai diskurzust indíthattunk a kételyeinkről – fogalmazott Eszik Édua.

A klub célja továbbra is az, hogy a tagok számára olyan fórumot hozzon létre, ahol amellett, hogy fontos és aktuális témákról hallhatnak, egymás munkáját is segíthetik tapasztalataikkal. A HR klub az idei évben is szakmai programokkal várja a vállalkozások HR vezetői és munkatársait is.

– A HR Klub továbbra is várja új tagjait, akit szeretne csatlakozni, megteheti a 30/516-4373-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen – zárta Párkányiné dr. Csurka Edina főtitkár.

KM