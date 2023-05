A tájékoztatón elhangzott, a magyar határon átnyúló régióban a nem megfelelően kezelt, folyamatosan növekvő hulladékmennyiség komoly kockázatot jelent mind az emberi egészségre, mind pedig a Tisza vizére. Ezek a problémák a Kárpátalján jelenleg alkalmazott hulladékgazdálkodási gyakorlattal nem kezelhetőek, hiszen ebben a térségben súlyos gondok vannak a hulladék begyűjtésével, feldolgozásával és ártalmatlanításával.

– Ukrajna és Magyarország területén található felszín alatti vizek, valamint a Tisza és a mellékfolyóinak szennyeződése azt jelzi, hogy integrált megközelítésre van szükség a határon átnyúló régió hulladékgazdálkodásának megszervezéséhez, fejlesztéséhez – fogalmazott a keddi sajtótájékoztatón Seszták Oszkár, aki hozzátette: ezen problémák orvosolására indult el egy kétoldalú együttműködés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács között.

– A projekt egy része egy kárpátaljai hulladéklerakó megépítését, a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök beszerzését, valamint a szilárdhulladék-gyűjtőpontok kialakítását foglalja magába – mondta Seszták Oszkár.

A közbeszerzést a Mento Környezetkultúra Kft. nyerte el, a cég ügyvezetője, Boglár Tamás pedig optimistán tekint a jövőbe. Mint az elmondta, minden szakmai tudásukat szeretnék „beletenni” a projektbe.

Volodimir Csubirko,, a Tisza ETT társelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke is részt vett a keddi rendezvényen. Hangsúlyozta, szeretnék a magyarországi jó példákat átvenni Kárpátalján is, ebben is remek segítség ez a projekt.

– Számunkra is egy szégyenfolt, ami a Tiszával történik, éppen ezért szeretnénk elejét venni a további problémáknak, és ezzel a most épülő hulladékkezelővel, valamint az emberek szemléletformálásával igyekszünk a dolgok elébe menni – jelentette ki Volodimir Csubirko, majd a Kárpátaljai Megyei Tanács nevében átnyújtott egy emlékplakettet Szeszták Oszkárnak, a vármegyei közgyűlés elnökének, megköszönve az eddig végzett közös munkát.

TG