A centrum pályaorientációs feladatai nemcsak új diákok toborzására irányul, hanem a már bekerült tanulók pályaorientációját is segítik, mégpedig azért, hogy az iskolapadból kikerülvén, ismerjék meg lehetőségeiket, legyen tervük hogyan indulnak el a saját pályájukon. Ezért is volt fontos Kollonay István mestercukrász, valamint a házigazda Krivács András szállodatulajdonos, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökének életútjáról szóló előadás, mert a fiatalok láthatták: kitartással, folyamatos fejlődéssel, ebben a térségben is lehet sikereket elérni, versenyképes vállalkozást működtetni.

– A turizmus az egyik húzóágazattá vált ebben a vármegyében is, ily módon az utánpótlás- képzésben a legkorszerűbb tudással, és széles látásmóddal bíró szakembereket kell képeznünk – mondta Gurbánné Papp Mária főigazgató. Hozzátette, Kiváló partneri kapcsolatot tartunk fenn a képzőhelyekkel, vállalkozásokkal, ahol tanulóink első kézből sajátíthatják el az alapokat, együtt dolgozhatnak a szakma krémjével.

Majd átadta a szót Kollonay Istvánnak, a mestercukrász a kivetítőn felvillantott néhány édes finomságot, mellyel ő vagy a tanítványai, büszkeségei nyertek el rangos helyezést versenyeken. Illusztrálva, hogy az élet csupa megmérettetésből áll, s a bátrabbak maguk keresik azokat a helyzeteket, ahol meg tudják mutatni mire képesek.

Lépésről lépésre építkezés

Krivács András 1996-ban indította vállalkozását. Lépésről lépésre építkezett, s bár a baktai erdő közvetlen közelségében álló komplexum az évek során gyönyörű lett, mégsem tekinti lezártnak ezt a folyamatot. Mottója: mindig legyen egy cél, mindig legyen egy újabb ötlet, ami kimozdít, ami továbbvisz. Úgy tartja, a felnövekvő nemzedéknek át kell adni az értékeket, s meg kell láttatni velük a szépet és a jót szülőföldjükön, ott, ahol felnőttek. A jó „mester” őszinte a tanítványával, s sosem feledi, hogy ő is volt egyszer kezdő, akivel türelemmel, szeretettel foglalkozott valaki.

Krivács Andrástól megkérdeztük, hogyan látja a szakmai utánpótlást, ugyanis mindhárom szakképzési centrumból fogad gyakornokokat.

– Vegyes a kép. Van, aki érzékeny lelkületű van, aki határozottabb típus. Sokan vannak, akiket érdekel a szakma. Az elmúlt években rengeteg roadshown vagyunk túl, megkérdeztük őket is, mit szeretnének tanulni, mert érdekel, mire kíváncsiak, mit nyújtsunk nekik a gyakorlati képzés során. A turizmus- vendéglátás nagyon szép szakma, de vannak árnyoldalai is. Itt a hétvégén is helyt kell állni, mi akkor dolgozunk a legtöbbet, amikor mások pihennek. Mi ebből élünk meg. Az elmúlt években a fizetések is elkezdtek felzárkózni, a szakácsok, a pincérek nem keresnek olyan rosszul, reméljük ez helyben tartja őket, de aki kíváncsi, tapasztalatszerzés céljából menjen külföldre és tanuljon sokat, azzal is erősödik szakmailag. Egy óriási expanzió van a turizmusban, ha haza jönnek megtalálják a helyüket benne. Az erős identitás, a családi kötelék, a barátok, a szerelem itthon, helyben tartja a fiatalokat, szükségünk is van rájuk.

