A rendezvényen Balogh Zoltán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke köszöntötte a résztvevőket, akiknek felvázolta a megyei vállalkozások jelenlegi helyzetét, a makro-környezet változásait és azokat a lehetőségeket, amelyeket a kamara nyújthat akár a foglalkoztatás elősegítése érdekében.

Dr. Antal Ferenc, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára a kormány gazdaságfejlesztési tervéről és kkv-kat támogató programjairól tájékoztatta a jelenlévőket. A kormány folyamatosan indítja, illetve újra tölti a gazdaságot segítő hitelprogramjait. A gyorsan elfogyott Baross Gábor forgóeszköz-hitelkeretét 300 milliárd forinttal megemelték. Indul a tőke- és garanciaprogram is.

Az eseményen elhangzott, hogy ősszel már kiírják az agráriumnak járó EU-pályázatokat, a Széchenyi Kártya hitelkonstrukciók pedig a legstabilabb segítséget nyújtják a mikro-, kis- és középvállalatok számára a nehéz időszak átvészeléséhez. Az 5 százalék kamat most mindent visz, de sietni kell, mert május végén zárul ez a program. Az agrárium már ősszel biztosan pályázhat Eu-forrásokra, s ehhez már az eu-programok is ismertek. A Magyar Falu Programban még lehet pályázni a falusi üzletek, kisboltok megnövekedett működési költségeinek kompenzálása. A munkahelyek megtartására is sok segítséget lehet igénybe venni a munkáltatóknak és munkavállalóknak egyaránt.

A pénz megtakarításáról, a vagyon biztonságba helyezéséről, a likviditási problémák kezeléséről és a tőkebefektetők bevonásáról is szó volt a nyíregyházi Pénz, de honnan? roadshow-n.