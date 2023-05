A Kiss B. Cégcsoport fő tevékenysége élelmiszer, ital, vegyi áru kis-és nagykereskedelem. A vállalkozás közel 30 éve működik Kelet-Magyarország három vármegyéjében közel kétezer partnerrel és 220 munkavállalóval. A vállalkozás központi telephelyei Vásárosnaményban, Nyíregyházán és Debrecenben találhatóak.

A cégcsoport föltett célja volt, hogy tevékenységi körükhöz kapcsolódóan saját termékeket is gyártsanak. A tervezési folyamat 2019-ben indult el, megvizsgálva a térség adottságait, és arra jutottak, hogy közvetlen logisztikai környezetükben számos kiváló minőségű mezőgazdasági alapanyag érhető el – tudtuk meg a cégcsoportot irányító apától és fiától.

Környezettudatosan

– Víziónkká vált az itt termelt mezőgazdasági alapanyagok helyben, helyi emberek segítségével történő feldolgozása és hazai piacon való értékesítése. Három önálló vállalkozás keretében megvalósítottunk egy tejfeldolgozó-, egy sertés vágóhíd és húsfeldolgozó-, valamint egy gyümölcsfeldolgozó üzemet – mondja a cégcsoport alapító tulajdonosa, Kiss B. Zoltán.

– A tervezés és megvalósítás során fontos volt számunkra a költséghatékony és környeztet tudatos működés. Mindhárom üzemünk önálló napelem rendszerrel, saját kútra és víztisztítóra alapult központi vízellátással, illetve központi biológiai szennyvíztisztítóval rendelkezik. Szeretnénk minőségi hazai alapanyagokból, modern technológiával, szakképzett munkaerő segítségével hagyományosan kiváló minőségű, de megfizethető árú termékeket előállítani. Hiszünk a helyi alapanyagok kiváló minőségében és a helyi emberek szaktudásában és tapasztalatában. Mindhárom termék előállításában nagyüzemi kapacitásokkal rendelkezünk és a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, megfelelve a legszigorúbb minőségbiztosítási követelményeknek. Termékeinket úgy készítjük, ahogy mi szeretjük. Valódi gyümölcsleveinket Itteni, pálinkáinkat NVMEN 1214 márkanéven értékesítjük - teszi hozzá a fiú, Kiss Máté Zoltán.

Nem tudom, Jonatán, Vilmos

Kiss B. Zoltán, miközben a beruházás motivációról mesél, büszkén mutatja be a kiemelkedő minőség előállítására szánt pálinka főzdét:

– A beregi ember amíg eszik, pálinkát is mindig iszik. Ezzel a tudattal indultam neki a Namény települést egy 1214-es oklevél szerinti elnevezése nyomán Numen névre keresztelt pálinka főzdénk beruházásának. Ráadásul még a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrenden belül vállalt küldetésem is motivált arra, hogy a helyben termelt termékek felvásárlásával, feldolgozásával ne csak gyümölcslevet, hanem annak desztillált formáját, pálinkát is gyártsunk.

– Első sorban a térségünk gyümölcseiből szeretnénk pálinkát főzni. Mivel földrajzi eredetvédettséget élvez a szatmári szilva és a szabolcsi alma, ezt a két gyümölcsöt jelöltük ki húzó termékeink alapanyagául. Persze választékként foglalkozunk más, régiónkban termelt egyéb gyümölccsel, mint a cigánymeggy, a fürtös meggy, a körték közül kiemelten a vilmoskörte. Természetesen belőlük is főzünk pálinkákat. Ami a térségünk zászlóshajó termékét, a szilvapálinkát illeti, természetesen a Tarpa, Panyola, Vásárosnamény körzetében a Tisza vonalán őshonos és újabban növekvő területen ismét termesztett Nemtudom szilvára alapozunk. Továbbá nagyon fontos nekem minden olyan alma, amelyik adott tájegységnek meghatározó aranya is egyben. Így a szabolcsi alma fajtákból – élen a Jonatánnal – mintegy hat féle zamatú almapálinkát tervezünk lepárolni. Ezen kívül alapanyagként kezeljük a bodzát, a birset és minden olyan erdei gyümölcsöt, ami ősszel begyűjthető.

– Mind a gyümölcslé, mind pedig a lepárló üzemünk alapanyagellátásába besegítenek a saját gyümölcsöseink, de mennyiségileg nem tudjuk csupán mi magunk kielégíteni a kapacitása diktálta igényt. Ezért térségünk minden gyümölcsfajtájából szeretnénk a számunkra fontos pálinkákhoz való gyümölcsöket fölvásárolni.

