Nincs könnyű helyzetben az almaágazat Magyarországon: a gyümölcs termőterülete folyamatosan csökken, a 2021-es és 2022-es évek során az aszály és a fagyok is komoly károkat okoztak az ültetvényekben. Emiatt a tavalyi almatermés jelentősen elmaradt a várakozásoktól: az előzetesen becsült 300-350 ezer tonnához képest végül csak 280 ezer tonnányi alma termett a hazai gyümölcsösökben.

Az idei kilátásokról dr. Apáti Ferencet, a csengeri származású gazdálkodót, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét kérdeztük.

A szakember elmondta, évek óta csökken az alma termőterülete Magyarországon, míg néhány éve még 25 ezer hektáron termesztették ezt a gyümölcsöt a magyar gazdák, ez tavaly már csak 22,5 ezer hektárt tett ki. Dr. Apáti Ferenc elnök szerint ez idén ez már csak 20-21 ezer hektár lesz. Hozzátette, ráadásul a hazai ültetvények java része már átlépte a 20-23 éves életkort, és 23-25 éves kor körül a teljesítőképesség rohamos romlásnak indul. A szakember kiemelte, hogy 2024. december 31-ig van egy ökotámogatási rendszer, ami még sok korszerűtlen ültetvényt életben tart.

Az ültetvények kora és a rájuk jellemző általános korszerűtlenség mellett 2021-ben elkezdődött hosszú, aszályos időszak és a 2022-es tavaszi időjárás, különösen a hazai almatermő felület háromnegyedét adó észak-keleti országrészben a húsvétot követő három napban, vagyis a virágzáskezdetet megelőző héten tapasztalt jelentős lehűlések mértek csapást a hazai almatermésre. Bár nyár végén a FruitVeB még 300-350 ezer tonnás termést prognosztizált végül ennél jóval kevesebb, 280 ezer tonna lett 2022-ben Magyarország teljes almatermése. Apáti Ferenc összevetésül rámutatott, hogy 2021-ben 520 ezer tonna alma termett Magyarországon, és még ez is jócskán elmarad az ország 600-650 ezer tonnás termelési potenciáljától – emlékezett vissza az elmúlt évek termésmennyiségeire dr. Apáti Ferenc, akitől megkérdeztük: mi várható az idén?

Ahogy a fentiekből is kitűnik, nehéz helyzetben fordult rá a 2023-as évre a magyar almaágazat. Noha a tavaly őszi esőkkel véget ért a hosszú ideje tartó aszályos állapot, az ezt követő enyhe és csapadékos tél, valamint a hűvös tavasz idén se kímélte az ültetvényeket. A fagy helyeként az idén is komoly problémát jelentett, máshol elenyésző volt a kár.Az idei várható termésmennyiséggel kapcsolatban dr. Apáti Ferenc elmondta, pontos számot még nem akar és nem is tud mondani, ezen a téren pontos országos prognózisuk körülbelül két hét múlva lesz.

A Tuzsér és Térsége Termelői Értékesítő Szövetkezet tagjai 350 hektáron foglalkoznak almával. Lakatos Béla, a TÉSZ elnöke elmondta, hogy a tavaszi fagyok az idén nem viselték meg a gyümölcsfákat, 10 százalékon belül voltak a károk. Annál nagyobb probléma volt, hogy a hűvös tavasz miatt kevésbé mozogtak a méhek, és nem sikerült úgy a beporzás, mint általában. A növényvédelemmel kapcsolatban a szakember beszélt arról is, hogy a varasodás és a lisztharmat ellen folyamatosan védekezniük kell, ahogy a molyok és a bimbólikasztó bogár ellen is. Lakatos Béla elmondta, hogy összességében már az ötödik-hatodik permetezésnél járnak az étkezési almánál. A TÉSZ elnöke ugyanakkor elismerte, hogy a tavalyi évhez képest lényegesen, akár 50 százalékkal jobb is lehet idén az almatermés.

