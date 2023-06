Júniustól hatmilliárd forintos kerettel, hazai forrásból indítja el a kormány a Vállalkozó Start II. programot – jelentette be Czomba Sándor.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkárának közleménye részletezi: támogatás keretében az induló egyéni vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozások igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást kezdeti költségeik fedezése és versenyképességük növelése érdekében.

Czomba Sándor szerint a frissen bejelentett program segítségével több mint ezer új vállalkozás jöhet létre idehaza.

A hatmilliárd forintos keret­összegű pályázatra olyan, piacképes ötlettel rendelkező magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik Magyarország területén új vállalkozás indításával önfoglalkoztatóvá szeretnének válni. A belépési feltételeket teljesítők 90 órás vállalkozói képzésben és 6 órás konzultációban részesülnek. Az érintettek a képzést követően, részletesen kidolgozott üzleti tervük elfogadása után alapíthatják meg vállalkozásukat, melynek kezdeti költségeire legfeljebb 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.

A támogatást bér jellegű kiadásaik fedezésére, versenyképességük növelését szolgáló beszerzésekre és szolgáltatások igénybevételére használhatják fel a pályázók. A támogatott vállalkozók vállalják, hogy vállalkozásuk működtetésében legalább két évig személyesen részt vesznek, és igénybe veszik az OFA Nonprofit Kft. munkatársai által nyújtott mentorálási szolgáltatást. A programhoz kapcsolódó regisztrációs felület 2023. augusztus 1-jén indul, érdeklődni pedig már június 1-től lehet az OFA Nonprofit Kft. elérhetőségein keresztül – beszélt a Vállalkozó Start II. programról Czomba Sándor, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára.

Vállalások, támogatások

A nyírteleki Poroszkai Péter tavaly decemberben alapította meg egyéni vállalkozását. Mint azt a 29 éves fiatalembertől megtudtuk, korábban részt vett egy vállalkozóvá válást elősegítő támogatási programban, aminek keretében 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. Elmondta, álláskeresőként regisztrált a programba, a támogatás igénybevételéhez – többek közt – vállalnia kellett, hogy két évig nem szünteti meg a cégét.

– A nyíregyházi Inczédyben végeztem ács-állványozóként, azóta is ezen a területen dolgozom. A vállalkozás beindításában nemcsak a 2 millió forintos állami támogatás segített, hanem a ­PRIMOM Alapítvány is, amelytől 2 millió forint alacsony kamatozású hitelt vettem fel. A konstrukciójuk jóval kedvezőbb volt, mint a kereskedelmi bankok esetében – osztotta meg tapasztalatait Poroszkai Péter, aki elárulta, a pénzből sikerült gépeket beszereznie.

– Vettem hat akkumulátoros gépet, egy láncfűrészt és egy cserépfelhordó gépet. A támogatás igénybevételekor azt is vállaltam, hogy a gépeket, eszközöket két évig nem adom el – mondta a fiatal vállalkozó, aki szerint ezeknek az eszközöknek köszönhetően erősödött a versenyképessége. Poroszkai Péter hozzátette, az építőipar tavaly jobban pörgött, most kevesebb a munka, a lakásfelújítás, mert a korábbi családtámogatási konstrukciók kifutottak.

Magas a vállalkozói kedv

– Örömmel üdvözöljük az új programot. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a vállalkozói kedv igen magas, magasabb az országos átlagnál, ezer lakosra pedig 211 regisztrált vállalkozás jutott 2022-ben. Vármegyénkben a vállalkozási kedv pedig, minden kedvezőtlen gazdasági és környezeti hatás ellenére, az egy évvel korábbihoz képest minimálisan tovább emelkedett, ebben a tekintetben másodikak vagyunk az országban – emelte ki Párkányiné dr. Csurka Edina. A vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára elmondta, fontosnak tartják, hogy a vállalkozásokat a világ és a gazdaság gyorsan változó kihívásaihoz alkalmazkodva képviseljék.

– Igyekszünk az induló vállalkozások felmerülő problémáit a lehető legrövidebb idő alatt orvosolni, azokra megoldást találni. A kidolgozás alatt lévő új kamarai koncepció fontos része az induló vállalkozások, a fiatal vállalkozók támogatása. Utóbbiak külön csoportját alkotják a generációváltásban részt vevő fiatalok, hiszen keveseknek adatik meg, hogy zökkenőmentesen vegyék át a stafétabotot szüleiktől, elődeiktől. Folyamatosan segítünk a cégeknek az alkalmazkodásban, gondolok itt a háborús helyzetre, az energiaválságra vagy korábban a Covid-helyzetre. Minden jogszabályváltozásról időben értesítjük a cégvezetőket, hogy legyen idejük a felkészülésre. Az új vállalkozások vezetői sokszor egyedül érzik magukat a problémáikkal, részükről igény mutatkozik egy olyan közösségre, ahol megbeszélhetik az aktualitásokat, tapasztalatot cserélhetnek, jó gyakorlatokat oszthatnak meg, ezzel a céllal alakítottuk meg a Fiatal Vállalkozók Klubját. Ezúton is biztatjuk a kezdő vállalkozókat, az új vállalkozásban gondolkodókat, hogy forduljanak bizalommal kamaránkhoz – zárta Párkányiné dr. Csurka Edina.

A fiatal vállalkozások elindítását segíti a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének (Fivosz) vármegyei szervezete is. Maleczki Tamás elnök elmondta: céljuk, hogy segítsék a következő vállalkozói generációt, kinevelni, megtalálni azt a vállalkozói réteget, akik hosszú távon, sikeresen képesek vezetni cégeiket.

– Ezen stratégia alapján építettük fel szövetségünk munkáját, és arra összpontosítunk, hogy segítsük tagjainkat üzletük fejlesztésében, lehetőséget biztosítsunk az egymás közti kommunikációra és ezáltal új üzleti kapcsolatok, trendek, technológiák megismerésére – sorolta Maleczki Tamás, aki hozzátette, a Fivosz vármegyei szervezete közel ötven állandó taggal működik.

