Itthon képzeljék el a jövőt

A program célja megmutatni a fiataloknak, hogy nem csupán a nagyobb városokban, esetleg külföldön képzelhetik el a jövőjüket, hanem megyénkben is építhetnek karriert. Mindezért több szektor is együtt dolgozik, beleértve az oktatást és a gazdaságot is.

Ifj. Bárány László arra is kitért köszöntőjében, hogy a cégcsoport alapításának 25 éve alatt számos kihívást megéltek, de mindig sikerült felülkerekedni a nehézségeken.

– Jómagam 21 éve dolgozom a cégnél, a változások miatt új szakmát is kellett tanulnom, de ha van erős akarat, szinte bármit el lehet érni. Többször jártam Nyugat-Európában tanulmányutakon, láttam, mennyire el van maradva a hazai ipar, és azon gondolkoztam, vajon megérem-e azt az időt, amikor nem mi megyünk ki tanulni, hanem hozzánk jönnek a nagy európai vállalatok a tudásért. Büszkén mondhatom, hogy néhány éve már egymásnak adják a kilincset nálunk a nagy nyugati cégek képviselői – osztotta meg tapasztalatait a tulajdonos, majd arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy nem kell a nagy városokba elvándorolni, vidéken sokkal minőségibb életet lehetett élni, s a megfelelő tudással és munkakörrel a bérekben sincs különbség.

Széles körű együttműködés

– A mai rendezvény akár egy pilotprogramja is lehetne azoknak a pályaorientációs kezdeményezéseknek, melyeket a közeljövőben tervezünk. Mindezek célja, hogy megszólítsuk a diákokat, és olyan szakmai bemutatókat tartsunk nekik, mint leendő munkavállalóknak, amik motiválják őket a helyben maradásra – ezt már Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte: a részt vevő fiatalok még nem éltek a rendszerváltás idején, amikor egy csapásra egymillió munkahely szűnt meg. A kormány több mint tíz éve határozta el, hogy újrateremti ezeket a munkahelyeket, és bár ez sikerült, még mindig legalább félmillióra lenne szükség.

– A rendezvényen a fiatalok megtekinthetik, hogyan működik egy világszínvonalú gyár a megyénkben, megtapasztalhatják, hogy itt is lehet valami nagyot alkotni. A következő években az oktatási intézményekkel és a vállalatokkal együttműködve a duális képzést is erősíteni szeretnénk, hogy minél több magasan képzett szakember segítse a megye gazdaságát – hangsúlyozta Seszták Oszkár.

Az egyik legnehezebb feladat

– Büszkén mondhatom, hogy a megye és Kisvárda „visszakerült a térképre” – kezdte beszédét dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.

– Akkoriban még hosszan kellett magyaráznom, honnan érkeztem, hiszen még a fővárosiak sem feltétlenül tudták, hol van Kisvárda, nem is beszélve a külföldről érkezőkről. Ma is sokszor kérdezik, miért élek itt, hiszen lakhatnék bárhol, de erre egyszerű a válasz: itt vagyok itthon. Mára már a budapestieknek sem kell hosszan magyarázni, honnan érkeztünk, innen is tudni, hogy sokat értünk el a mögöttünk álló évtizedben – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, aki szerint a következő 10-20 év egyik legnehezebb feladata lesz itthon tartani a megye fiatalságát.

– Emiatt is örülök ennek a programnak, bár ha most megkérdezzük az ifjúságot, akkor a többségük nem a lakóhelyén képzeli el a jövőjét. Egy részük valamelyik nagyvárost, mások a fővárost vagy a külföldet mondaná, ám arról sem szabad elfeledkezni, hogy sehol nincs kolbászból a kerítés. Az a célunk, hogy megmutassuk a fiatalságnak, vidéken, a szülőföldön is lehet olyan sikereket elérni, amire mások is büszkék lehetnek – hívta fel a figyelmet dr. Seszták Miklós.

Erdős Szabolcs, az Együtt Európáért Alapítvány alapítója arról számolt be, hogy a program egy éve indult, és szeretnék, ha hazánkban is „divat” lenne a fiatalok körében a szülőföldön maradni.

– Egy nagyszabású kutatást végeztünk korábban, ami rávilágított, ahol erős a közösség, ott kisebb a fiatalok elvándorlása. Szó sincs arról, hogy röghöz szeretnénk kötni a diákokat, sőt arra biztatjuk őket, hogy merjenek utazni, világot látni, tapasztalni és tanulni. E folyamat végén azonban térjenek haza, hogy tudásukkal a tágabb lakókörnyezetüket segíthessék – tudtuk meg az alapítótól.

A rendezvényen a fiatalok a Master Good kisvárdai üzemét is megtekintették, majd a Nyíregyházi Egyetem szakmai bemutatójával zárult a program.

MI