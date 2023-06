A vendégeket a kísérleti állomás vezetője, Augusztinyi András köszöntötte, majd megköszönte dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselőnek és dr. Feldman Zsolt államtitkárnak, hogy időt szakítottak a szakmai rendezvényre. Dr. Vinnai Győző beszéde elején a személyes kötődését hangsúlyozta, hiszen Nyírteleken nőtt fel.

– Mostanában a mezőgazdaságra is nehéz idők járnak, ezért is fontos, hogy a gazdák időről időre összegyűljenek, és megbeszéljék, mit és mikor érdemes vetni. Fontos a szakmaiság, az együtt gondolkodás, aminek a fajtakísérleti állomás már évtizedek óta tökéletes helyszínéül szolgál. Az agrárium stratégiai ágazat, a gazdákat, a hazai feldolgozóipart is védeni kell. Ezek mellett fontos a szakképzés, az agrárszakképzés, és el kell érni, hogy többen jelentkezzenek az agrár-felsőoktatásba. De ezek is hiábavaló törekvések, ha a gazdák között nincs meg az együttműködés. Fogjunk össze tehát az agráriumért, mert ez a szektor ebben a régióban sok embernek jelent még mindig megélhetést – fogalmazott a térség országgyűlési képviselője.