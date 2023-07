Az Iparkamara elkötelezetten segíti és támogatja a vállalkozásokat az aktuális gazdasági környezetben. A válságok és kihívások időszakában proaktívan reagált, az energiaválságtól kezdve az üzleti közösség összefogásáig aktív szerepet vállal a vállalkozások sikere érdekében. Az Iparkamara szolgáltatásaival segít a vállalkozásoknak alkalmazkodni és fejlődni a változó gazdasági környezetben.

2021-ben a koronavírus következményei és a járvánnyal kapcsolatos intézkedések jelentős hatást gyakoroltak a gazdasági és társadalmi folyamatokra. 2022-re lassú, de biztató gazdasági kilábalást reméltünk, azonban az utóbbi évtizedek egyik legbizonytalanabb időszakában vagyunk, amelyet több válsághelyzet is súlyosbított.

Az országos átlaghoz hasonlóan nálunk is kedvezőtlenül indult 2022. év elején az ipar teljesítménye, bár sokan bizakodóak voltak, a körülmények felülírták a várakozásokat. Vármegyénkben a külpiaci eladások dominálnak - a bevételek 3/4-e exportból származik - melyet jelentősen befolyásolt a háború kirobbanása. Az ellátási láncok már a COVID alatt is jelentősen sérültek, ez a sérülékenység a háború által fokozódott, hiszen már nemcsak a tengeri szállítás, de a szárazföldi is válságba került. Jó esély lehet ugyanakkor Közép- és Kelet-Európának a szállítási láncok átrendeződése. Az Ukrajna elleni orosz agresszió továbbra is fennáll, de közös erőfeszítésekkel és a nemzetközi összefogással reménykedhetünk a béke és stabilitás visszatérésében.

Az energiaválság további kihívások elé állított minket, melyre szintén gyorsan reagált a kamarai szervezet. Központilag felvettük a kapcsolatot az energiaszolgáltatókkal, hogy segítsünk a vállalkozásoknak megtalálni a hatékonyabb energiagazdálkodás lehetőségeit, továbbá a kkv-k energiahatékonyságának javítására kiírt pályázatnál sikerült kedvezőbb feltételeket elérnünk. A Magyar Falu Program támogatásának kiterjesztésére mi is tettünk javaslatot.

A vállalkozások zöménél - főként a KKV szektorban - jelenleg az energiaárak jelentik a legfontosabb kockázati tényezőt. Az energiaválság a vállalatok kétharmada számára az üzemi eredmény csökkenését eredményezheti, ezt viszont megsínylik a tervezett beruházások, minden harmadik cég felfüggesztené azokat és a vállalatok egy tizede el is állna tőlük. A negatív hatások ellensúlyozására a cégek a többletköltségeket tovább hárítják a vevőkre, ami részben megmagyarázza a gyorsuló inflációt, amely évtizedek óta nem tapasztalt mértékű, és szintén komoly kihívás elé állított minket. Az Iparkamara azonban konkrét támogatási programokkal segíti a vállalkozásokat a költséghatékonyság növelésében, hogy ellenálljanak az infláció negatív hatásainak.

Az energiaválság pozitívumának lehet tekinteni, hogy a legtöbb cég fokozza energiahatékonysági erőfeszítéseit. Kamaránk is az energiatakarékosságra és fenntartható megoldásokra helyezi a hangsúlyt, támogatva a vállalkozásokat az alternatív energiaforrások kihasználásában és a hatékony energiafelhasználás előmozdításában.

A foglalkoztatási hajlandóságot tekintve kedvezőbb a kép, bár a munkavállalói létszám bővítését kevesen tervezik, de jelenleg a létszám-leépítés még nem fenyegető. Ez a munkaerőhiánynak „köszönhető”, ami a jelenlegi dolgozói állomány megtartására ösztönzi a munkaadókat.

Fontos megjegyezni, hogy az említett nehézségek új lehetőségeket is magukkal hoznak, és kamaránk aktív szerepvállalásával segít a vállalkozásoknak a helyreállásban és a fellendülésben.

A világjárvány, valamint az Ukrajna ellen folytatott orosz háború hatására a gazdaságpolitikában és a vállalatoknál a diverzifikáció, a függetlenség és az alkalmazkodás felértékelődik. Felmérések szerint egyre több nemzetközi vállalat a beszállítói hálózat bővítésén gondolkodik, melynek az egyik kiemelt cél-régiója Közép- és Kelet-Európa lehet, ezért fel kell készülni a nemzetközi munkamegosztásban rejlő szerkezeti változásokra.

A 2022. év mottója lehetett volna az, hogy „Alkalmazkodj minél gyorsabban”! Annyi és olyan gyors változás történt a világban, a gazdaságban, melyekre folyamatosan reagálnunk kellett, így segítve vármegyénk vállalkozásait.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megerősítsük a vállalkozásokat és helyreállítsuk a bizalmukat. Kezdeményezéseink és programjaink révén olyan környezetet teremtünk, ahol a vállalkozások újra tudnak fejlődni és növekedni hosszú távon. Habár sok vállalat tervezi a beruházási kiadások csökkentését, az Iparkamara támogatást nyújt, hogy ösztönözze a vállalkozásokat a beruházások folytatására és a munkahelyteremtésre.

Kamaraként hiszünk benne, hogy közös erőfeszítésekkel és segítségünkkel sikeresen meghaladhatjuk az aktuális kihívásokat, és elősegíthetjük a gazdasági helyreállást és fejlődést a vármegyénkben.

