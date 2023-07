Tény: volt már ettől békésebb, nyugodtabb időszak a gazdasági életben. Ez azért fájó különösen, mert szakadék széléről visszafordulva egy évtized alatt elért konjunktúra, fellendülés szenvedett törést, előbb az elhúzódó Covid-járvány, majd a szintén mind nyomasztóbbá váló háború miatt. Egész mások lettek a kihívások. Energiatakarékosság, költséghatékonyság, önellátás, piacszerzés – ezek békeidőben a prosperitás pillérei, háborús közegben a túlélés feltételei. Mindenki látja, és érzi a saját bőrén, mennyi időt, energiát, pénzt emészt fel, milyen volumenű élő erőt, eszköz- és anyagállományt köt le nap nap után az értelmetlen viszály még ott is, ahol nem dörögnek a fegyverek. S főként, milyen kétségek között tartja a jövőt.

Az embert ilyen környezet tanítja meg értékelni azt, hogy élheti a megszokott életét: zavartalanul járhat bevásárolni, a boltokban teljes árukínálat várja. Nincs hiány élelmiszerből és más fogyasztási cikkekből, a komfortérzethez megszokott termékekből, és ez akkor is megnyugtató, ha mindezekért többet kell fizetni. Egyetlen háborút sem úszott meg a világ hiány és infláció nélkül, de e pillanatban erősen becsülendő kegyelmi állapot, hogy nekünk, fogyasztóknak, termelőknek és szolgáltatóknak a drágulás most a legnagyobb problémánk. Munkába járhatunk, hónap végén érkezik a fizetés – ez más megvilágítást nyer, mint ahogy azoknak a cégeknek a megítélése is, amelyek erőn felül küzdenek a munkahelyek megőrzéséért. A cselekvőképesség próbatételét hozta el ez az időszak a vállalkozói szféra valamennyi szegmensében, de magazinunk hűen mutatja be, hogy a nehéz helyzet ellenére nagyon sok kiemelkedő teljesítmény szemtanúi lehetünk. Vármegyénk cégei, vállalkozásai számos példával igazolják, hogy képesek voltak bővíteni, fejleszteni, hosszú távra tervezve megtartani a munkaerőt, piacot és üzleti partnereket. Ezt erősítették a rendkívüli helyzetre azonnal reagáló kormányzati intézkedések, amelyek hatalmas forrásokkal segítették a termelés fenntartását, a munkahelyek megőrzését, újak teremtését, a technológia korszerűsítését és a képzés modernizálását.

Mindezeknek köszönhetően vármegyénkben a 2010 után eltelt időben az ipari termelés mértéke négyszeresére növekedett, a gazdasági szervezetek új beruházásai még az elmúlt évben is 17 százalékkal haladták meg az előző esztendei adatokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 150 milliárd forintos fejlesztést generált, csak az ipari parkok és iparterületek bővülését, fejlődését 9 milliárd forintnyi forrás szolgálta. A Kelet-Magyarország hasábjain és hírportálunkon folyamatosan adhatunk hírt több nagyberuházásról, ezek közül volt, ami nagyságrendjét tekintve jó ideig országos első helyen állt, és volt, amely iparági mérföldkövet jelentett. Mi mást kívánhatnánk e magazinnal is, mint hasonló folytatást és persze mielőbbi békét a szomszédunkban, hogy a gazdaság is minden erejével a jólétünket szolgálhassa.