Kiemelte, a vármegye- és országbérletekkel olcsóbbá, egyszerűbbé, igazságosabbá és szinte korlátlanná tették a közösségi közlekedést Magyarországon.

Hangsúlyozta, az emberek egyértelmű ítéletet mondtak az új bérletrendszerről azzal, hogy már eladták az egymilliomodik vármegye- és országbérletet Magyarországon két hónap alatt.

Nagy Bálint elmondta, a minisztérium hitvallása, hogy az utasok számára nyújtott szolgáltatásban egyszerre kell két dologra törekedni: a korábbinál egyrészt többet és jobbat, másrészt mindezt olcsóbban és egyszerűbben kell adni.

Az államtitkár ünnepi beszédében utalt a 175 éve született Baross Gábor "vasminiszter" nézetére, amely szerint a közlekedéspolitikai szempontokból jó az, amely egyszerre van hasznára a nemzetgazdaságnak, a közösségnek, a hazának, a haladásnak. Most is ennek kell alávetni az intézkedéseket, a stratégiai terveket - hangoztatta.

Nagy Bálint szólt arról is, hogy Európában a forrásbőség éveit felváltotta a forrásszűke időszaka. A mostani pénzhiány alapvetően három tényezőre vezethető vissza, a pandémia okozta átrendeződésre a világgazdaságban, a Magyarországtól jogtalanul visszatartott uniós források hiányára, az orosz-ukrán háborúra, és annak hatásaként az energiaválságra, az inflációra - mondta.

A közlekedésért felelős államtitkár közölte: az ország igyekszik erkölcsileg és anyagilag egyaránt megbecsülni a vasutasokat, volánbuszosokat, héveseket. Példaként említette, hogy a közlekedésügynek a magyar kormányzati struktúrában mintegy másfél évtizede nem volt önálló minisztériuma, most miniszteri szintű képviselete van a kormányban.

Az új tárca támogatta a munkavállalók követelését a hároméves bérmegállapodás újratárgyalására, ezért vállalt a minisztérium aktív szerepet egy olyan bérmegállapodás tető alá hozásában, amelynek értelmében legalább 53 ezer forinttal kell emelkednie minden vasutas bérének januárig visszamenőleg - emlékeztetett.

Hozzátette, bár ez nem old meg minden gondot, de szeretnék, ha látható lenne az az üzenet, hogy a dolgozók hangját hallják és meghallgatják.

Lepsényi István, a MÁV Zrt. elnöke ünnepi beszédében kiemelte, a társaság nemrégiben alakult új igaztatósága piaci és versenyszemléletet igyekszik hozni a közszolgáltatásba.

Pafféri Zoltán, a MÁV vezérigazgatója, a MÁV-Volán csoport operatív vezetője a vasutasnapon hangsúlyozta, hogy a MÁV és a Volánbusz egy csapat, az integráció előnyeit pedig az utasok is érzik.

A MÁV-Volán csoport központi vasutasnapi ünnepségén 171 vállalati kitüntetést, köztük a tavaly alapított MÁV-Volán elismerést, a Közösségi Közlekedésért Díjat adták át.

Délelőtt a vasutasnapon a Baross Gábor Oktatási Központban végzett 127 vasutas, illetve 62 autóbuszos forgalmi tiszt tett esküt.

A tisztavatón Pafféri Zoltán az új tiszteket köszöntve elmondta, az idén először avattak autóbuszos forgalmi tiszteket is a vállalatcsoport legnagyobb közös ünnepén, a vasutasnapon.

A MÁV-Volán csoportnál azt szeretnék elérni, hogy a nemzet első számú közlekedési vállalatánál rang és presztízs legyen dolgozni - mondta Pafféri Zoltán.

- MTI -