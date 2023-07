A nemrégiben elfogadott Panasztörvény a foglalkoztatók többségét arra kötelezi, hogy egy „belső visszaélés-bejelentési rendszert” hozzon létre és működtessen, melyen keresztül a foglalkoztatottak bejelenthetik a foglalkoztatóknál tapasztalt visszaéléseket, a szerződéses partnerek és más érintettek pedig akár anonim módon jelezhetik a jogellenes cselekményeket, mulasztásokat.

A törvényt fokozatosan vezetik majd be: július 24-től a legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozásokat, illetve a pénzmosás és terrorizmus elleni törvény hatálya alá tartozó cégeket (mint például könyvelő- és ügyvédi irodákat) érinti majd az új szabályozás, december 17-től pedig az 50 és 249 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozásokra, valamint a 10 ezer főnél nagyobb önkormányzatokra is kiterjesztik majd a rendeletet.

A szabályozás megismerésére és értelmezésére csütörtök délután a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara online szakmai fórumot szervezett, amelyen dr. Bodó Gergely ügyvéd beszélt a részletekről a hallgatóságnak.

A szakember kiemelte: az, egy uniós irányelv hatására megszülető törvény igyekszik elejét venni a cégeken, önkormányzatokon belüli jogellenes cselekedeteknek, visszaéléseknek. Dr. Bodó Gergely tájékoztatása szerint csak munkaviszonyban álló személyek tehetnek panaszt. A jogszabály szerint létre kell hozni egy belső visszaélés-bejelentő rendszert. Bejelentést írásban (postai úton, vagy „panaszdobozban”, belső online intranet rendszeren, vagy akár a cég weboldalán található aloldalon) vagy szóban lehet megtenni, a panasz benyújtásához tehát mindenképpen szükséges létrehozni a megfelelő platformot.

Az online előadáson szó esett arról is, ki lehet bejelentő. Munkavállaló, beszállító, alvállalkozó - lényeg, hogy a bejelentés közvetlenül a munkavégzés valamelyik fázisához kapcsolódjon. Dr. Bodó Gergely egy példát is említett. Ha egy külső céget, szervezetet bízunk meg egy beszerzési munkával, és egy ottani dolgozó információt szerez valamiről, ami nálunk nem „egyenes”, akkor azt jelentheti.

Az iparkamara által szervezett fórumon elhangzott, az érintetteknek dokumentációs és oktatási feladatai is lesznek. Meg kell tervezni és határozni a panaszbeadás folyamatát, el kell készíteni annak a leírását.

Dr. Bodó Gergely kiemelte, a törvény maga adatvédelmi kérdéseket is felvet, erre is ügyelni kell. Egy adatvédelmi nyilatkozatot kell készíteni, mert védeni kell a bejelentő adatait. Az oktatással kapcsolatban elmondta, itt is sok a nyitott kérdés, és majd az első hónapok tapasztalatai meghatározzák azt, mit is érdemes oktatni a rendszerben tevékenykedőknek.