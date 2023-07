Olyan világcégek telepedtek itt le, mint a LEGO, amely jelenleg is bővít, vagy a Continental, a Michelin, a Hübner, az Eissmann és még sorolhatnám. 2019-ben azonban már érezhető volt, hogy a gazdaság felgyorsult, olyan új technológiák és azokhoz kapcsolódó gyártói igények jelentek meg, amelyek akár egy új ipari forradalomhoz is vezethetnek.

– A város akkor egy jól végig gondolt, tudatos stratégia mentén kezdett bele az ipari parkjának bővítésébe, hiszen a munkahelyteremtés folyamatos feladat. Törekvéseinket megismerve a kormány is partnerként csatlakozott a fejlesztési elképzeléseinkhez, hiszen előbb – több ütemben – 54 milliárd forinttal, majd a közelmúltban megjelent kormányhatározat szerint újabb, mintegy 138 milliárd forinttal támogatja a Nyíregyházi Ipari Park infrastruktúrájának kiépítését. Köszönjük a Kormány és Szijjártó miniszter úr támogatását! Nem túlzás: ezzel Nyíregyháza - s vele a térség is - a nemzetgazdasági szempontból meghatározó, fejlődő ívű megyeszékhelyek közé emelkedik, az állam által is dinamikusan fejlesztett régió közepén.