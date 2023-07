Ötezer vállalkozás cserélt tapasztalatot és ismereteket a beszállítóvá válás, külpiacra lépés, üzleti fejlődés és fenntartható működés terén az Országos Vállalkozói Mentorprogramban, erősítve a tudatos döntéshozatalt és fenntarthatósági szempontok érvényesítését.

Kamaránk közel öt éve csatlakozott az Országos Vállalkozói Mentorprogramhoz, melynek keretében mintegy ötezer vállalkozás cserélt tudást és tapasztalatot a beszállítóvá válás, a külpiacra lépés, az üzleti, pénzügyi fejlődés, illetve az utóbbi félévben a fenntartható működés terén. A program célja az volt, hogy mentorálás útján olyan fenntarthatósági ismereteket adjon át a résztvevő kis- és középvállalkozásoknak, amely által érvényesülhetnek a fenntarthatósági szempontok a működésük során, és amelyek új elemekkel gazdagíthatják a tudatos döntéshozatalt.

Fenntarthatósági Vállalkozó Szemléletformálás (FVSZ)

Az alprogram célja az volt, hogy olyan fenntarthatósági ismereteket közvetítsen a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek új perspektívákat nyitnak meg a vállalkozások tudatos döntéshozatalában. Ennek szemléltetéséhez szakemberek (Respect Kft., KÖVET Egyesület) és gyakorló vállalatvezetők, mentorok segítségét vettük igénybe.

Megvalósult szolgáltatások:

• céglátogatások a mentoroknál

• tematikus workshopok (régiós központokban, átlag havonta 1-1 alkalom)

• Fenntarthatósági Kézikönyv elkészítése (ingyenesen letölthető)

• saját cégre szabott fenntarthatósági akcióterv készítése és csoportos kiértékelése (régiós központokban)

Országszerte 7 régióban 46 mentor csatlakozott a programhoz. A mentorvállalatok feladata volt, hogy példáikkal ösztönözzék, szakmai tanácsokkal és iránymutatással, valamint jó gyakorlataik megismertetésével támogassák a mentorált kkv-k fenntarthatósági szempontú fejlődését a tematikus workshopokon és a mentoroknál szervezett céglátogatásokon. A fenntarthatósági alprogram mentorai részt vettek és prezentáltak a csoportos mentorálási alkalmakon, válaszoltak a felmerülő kérdésekre és időt, energiát nem sajnálva bemutatták a jó példáikat a résztvevőknek saját vállalatuknál szervezett céglátogatásokon is. Vármegyénkben kiemelkedően nagy volt az érdeklődés és a részvételi arány a programokon. Komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy olyan témaköröket tárgyaljunk, melyek nemcsak érdekesek, de a gyakorlatban is hasznosak a vállalkozások részére. A környezeti aspektus mellett bemutatásra kerültek a fenntarthatóság alá tartozó társadalmi és gazdasági szempontok is.

A környezeti fenntarthatóság témái, mint például a hulladékgazdálkodás, a vízhasználat, a levegőszennyezés és a jelenleg mindenkit érintő energia témakörök mellett a minősítések, tanúsítványok előnyeit, folyamatait és költségeit, valamint a jogszabályi kereteket, uniós és hazai stratégiákat, szabályozásokat és jelenleg futó programokat ismerhettek meg a résztvevők.

A program végére a vállalkozások elkészíthették a saját céljaik elérését biztosító akciótervüket, melynek kidolgozásában segítéséget kaptak a szakértőinktől és az utolsó alkalom során lehetőségük nyílt a kiscsoportos találkozón belüli közös értékelésre is.

Nagyon szívesen vettünk részt a fenntarthatósági programban, adtunk helyet a rendezvényeknek. Kamaraként nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy példaként is szolgáljunk a vállalkozások felé. Így mi is részt vettünk a programon, elkészítettük kamaránk fenntarthatósági akciótervét, amelyet a szakemberek javítottak, segítettek kialakítani a végső hasznos formáját.

Szándékunk, hogy aktívan részt vegyünk a környezeti változásokra való alkalmazkodásban, inspiráljunk és segítsünk vállalkozásoknak az átalakulásban, hogy alkalmazkodjanak az éghajlatváltozás követelményeihez. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy proaktívan reagáljunk a felmerülő kihívásokra, és konkrét megoldásokat kínáljunk a hozzánk forduló vállalkozásoknak, hogy megfeleljenek a gazdasági és természeti változások által támasztott követelményeknek.

Az Európai Unió 2024-től fokozatosan bevezeti a fenntarthatóságot, zöld gazdaságot és körforgásos gazdaságot érintő szabályozásokat. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a vállalkozásoknak ezekben a kérdésekben is segítséget nyújtsunk. Folyamatosan képezzük és fejlesztjük magunkat, hogy hatékonyan helyt álljunk az új területeken is.

Célunk, hogy aktív szerepet vállaljunk a társadalmi felelősségvállalás terén. Fontosnak tartjuk a civil szervezetek és az üzleti szféra találkozását, hogy közösen egy élhető társadalmi környezet alakuljon ki vármegyénkben.