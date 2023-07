Az idén is nagyon sokan vettek részt a NÉBIH Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomásán rendezett Országos és Nemzetközi Burgonya Tanácskozáson, Fajta-és Növényvédelmi Technológiai Bemutatón. A fajtakísérletek vezetője, Augusztinyi András, aki már három évtizede irányítja az intézményt, ismertette: ezúttal több mint 4 hektárnyi vetésterületen 45 burgonyafajtát állítottak be a kísérletekbe, együttműködésben az ország legjelentősebb hazai nemesítő házaival és vetőgumó-forgalmazóival. Hazánkban 6,5 ezer hektáron évente átlagosan 180 ezer tonna burgonyát termesztenek, ezért is fontos a rendezvény, amelyen ezúttal is neves szakemberek tartottak informatív előadásokat.