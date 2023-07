„Örülök, hogy ma itt lehetek Önökkel. Mivel évek óta Magyarországon dolgoztam és éltem, nagyon megszerettem ezt a gyönyörű országot, és második otthonomnak tekintem. Éppen ezért büszkén jelenthetem be, hogy Nyíregyházán a Sunwoda valaha létező legmodernebb gyárát építjük. Nyíregyháza már csak fekvése miatt is különleges város: ha keletről jössz, szinte az Európai Unió kapuja. És valóban keletről jövünk, és valóban Nyíregyházán keresztül nyitunk ajtót Európa felé. Shenzhenből származunk, amely az úttörő technológiák központja. Fiatal mérnökök ezrei dolgoznak nap mint nap cégünknél, hogy ma megalkossák a holnap technológiáját. Dinamikusan növekszünk, több mint 42 000 alkalmazottunk van, és az egyik legmagasabb K+F kiadással rendelkezünk a globális akkumulátorgyártók között, ahol több mint 2600 kutató vesz részt a kutatás-fejlesztésben. Világelsők vagyunk a fogyasztói elektronikai akkumulátorok területén, cégünk, a SEVB pedig a 10 legjobb akkumulátorgyártó cég között van az e-mobilitás területén. Ezt a know-how-t most Nyíregyházára hozzuk, és mindent megteszünk azért, hogy a város gazdasági és technológiai jelentőségét erősítsük. Beruházásunkkal Nyíregyháza az autóipar globális térképére kerül.

– Beszédemet azzal kezdtem, hogy megemlítettem, milyen modern lesz a nyíregyházi üzemünk. Pontosítom: „világítótorony” gyárat építünk. Az ipari 4.0 technológiák, így a mesterséges intelligencia és az IoT ötvözése az üzem napi működésében páratlanná teszi nyíregyházi gyártóbázisunkat a világon. Miért „világítótorony”? Mert mi mutatjuk az utat! Nyíregyháza és Kína között első ránézésre nem tűnik úgy, hogy sok közös vonás van. Mostantól egy dolog biztosan közös lesz bennünk: a Sunwoda nyíregyházi gyárának sikertörténete. Őszintén remélem, hogy miután a nyíregyháziak megismernek minket és működésünket, csatlakoznak hozzánk, hogy együtt írhassuk tovább a Sunwoda történetet. Ez vonatkozik a helyi beszállítókra és a jövőbeli alkalmazottakra egyaránt. Támaszkodunk rájuk; számítunk rájuk, és örömmel tesszük őket a Sunwoda ökoszisztéma és család tagjaivá.

– Célunk továbbá a helyi oktatási intézményekkel, így a Nyíregyházi Egyetemmel és a helyi Szakképzési Centrummal való szoros együttműködés. Szeretnénk, ha a közösség tagjaként tekintenének ránk, aki kifejezetten a helyi lakosság igényeire szabott fejlesztéseken keresztül ad a közösségnek. Ez egy olyan partnerség lesz, amelyből minden fél tanulhat és boldogulhat, ezért a várossal együtt kidolgozzuk a vállalat társadalmi felelősségvállalás stratégiáját. Partnerségünk alapvető eleme, hogy ügyeljünk egymás értékeire, így Magyarország legszigorúbb alapelvei és normái szerint fogunk működni. Ez magában foglalja a környezet védelmét; ezért fenntartható gyárat fogunk építeni. 100%-ban zöld áramot szerzünk be, napelemparkot telepítünk, miközben tisztítjuk és újrahasznosítjuk szennyvizünket. A magyar kormány stratégiájának köszönhetően Magyarország az elektromos járművek értékláncának meghatározó szereplőjévé vált. Köszönettel tartozunk a magyar kormánynak, különösen Szijjártó Péter miniszter úrnak.

Köszönetet kell mondanunk Dr. Kovács Ferenc polgármester úrnak az együttműködő és nyitott hozzáállásért, amely lehetővé tette, hogy ma itt lehetünk. Szeretném kifejezni köszönetemet Yang Chao úrnak, ügyvivő úrnak is. Hálás vagyok, hogy ő is talált időt arra, hogy ma jelen legyen ezen a boldog eseményen. Érezzük a bizalmat, és ígérem, hogy ennek megfelelünk – utalt maximális együttműködésre, partnerségre Sunwoda alelnöke.