Szezon előtti egyeztetésre hívta a térség almafeldolgozó üzemeinek (Rauch, Agrana, Döhler) képviselőit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vármegyei szervezete – a napokban megrendezett találkozó részleteiről Rácz Imre elnök tájékoztatta lapunkat.

Elmondta: az előző évekhez képest egy kissé más volt a találkozó hangulata, a feldolgozók ugyanis látják, és már a saját bőrükön is érzik azt, hogy nem jó ez az irány, ami felé tart az ágazat.

Megdöbbentő és drasztikus

– Az elmúlt öt esztendőben hatezer hektárral csökkent vármegyénkben az alma termőterülete, évente tehát több mint ezer hektárral. Ez megdöbbentő, egyben drasztikus is – fogalmazott a NAK vármegyei elnöke. Hozzátette, ha valami nem változik, elképzelhető, hogy nem terem majd annyi alma, amennyire nekik, a feldolgozóknak szükségük van. Rácz Imrét a várható felvásárlási árakról is kérdeztük.

– Ha figyelembe vesszük a szomszédos országok piaci helyzetét, az előzetes várakozásom egy 11-13 eurócentes, 50 forint körüli iparialma-ár. Nagyon szeretnénk, ha mindenképpen 5-össel kezdődne a felvásárlási ár – bizakodott Rácz Imre. Az elnöktől megtudtuk, a hét második felében terveznek még egy találkozót az almásgazdákkal is, hogy egyeztessenek velük a várható termésmennyiségről és -minőségről, erre Jakab István Magosz-elnököt is meghívták.

És ha már szóba kerültek a környező országok, nézzük az európai helyzetet!

– Míg a tavaly rekordévet záró Lengyelországban 500 ezer tonnával lesz kevesebb alma, nálunk a rossz előző év után megduplázódhat a termés – tudtuk meg Apáti Ferenctől. A FruitVeB elnökének tájékoztatása szerint, hivatkozva a WAPA (World Apple and Pear Association) idei előrejelzésére, az Európai Unióban a tavalyi 11,8 millió tonna után 11,4 millió tonna körül alakul a termés, ami 3,3 százalékos, enyhe csökkenésnek felel meg. A fajták tekintetében erős növekedést mutat a golden delicious (+11,7 százalék, 2,17 millió tonna) és bővül a gala (+4,3 százalék, 1,5 millió tonna) termése is, csökken viszont a red delicious (-10 százalék, 617 ezer tonna), az idared (-6,1 százalék, 601 ezer tonna) és a lengyel ültetvények királya, a red jonaprince (-14,8 százalék, 493 ezer tonna) mennyisége is.

– A fő termesztőországok közül Lengyelország a tavalyi rekordévet (4,5 millió tonna) követően idén valamivel 4 millió tonna alatt marad, azaz 500 ezer tonnával kevesebb termést takarítanak majd be. Olaszország az idei rettenetes időjárást követően csodával határos módon megússza egy egészen enyhe visszaeséssel (2,113 után 2,104 millió tonna).

– Franciaország erős, csaknem 8 százalékos növekedést mutat (1,39 után 1,5 millió tonna), míg Németországban több mint 100 ezer tonnával esik vissza a volumen: a 2022-es 1,07 millió tonna után idén 952 ezer tonnás termést várnak – sorolta a szakember, hozzátéve: hazánk a tavalyi katasztrofális év után csaknem megduplázza termelését (280 után 550 ezer tonna), ami már csak azért is előnyös, mert a környező országokban mindenhol visszaesés várható (Románia kivételével, ahol stagnálni fog a termés).