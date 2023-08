- Ezt a tervező, egyeztető platformot kiszélesíteni terveztünk még az étkezési alma piacán meghatározó szereplők képviselőivel is - mondta lapunknak Rácz Imre.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke, a helyi gazdákkal együtt, elégedetlen, miután a feldolgozók kijöttek az idei induló felvásárlási árakkal.

- A termelők bizalma a hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködéssel kapcsolatban ezzel el is illant - mondta Rácz Imre.

- Világpiaci viszonylatban most kezdődik és 5-10 évig eltarthat egy olyan előnyös folyamat, amikor a kereslet erősen nőhet, a kínálat nagyon korlátozott lesz, és így a jelenleg is emelkedő világpiaci ártrend hosszú távon is érzékelhető lehet. Joggal gondolták a termelők, hogy akkor ebből a haszonból ők is részesedhetnek majd, a korrekt együttműködés keretében. A most meghirdetett felvásárlási ár azonban még az alacsonyabb sűrítmény-ár időszakában megszokottól is elmarad. Hiszen pár éve, az 1400 dolláros sűrítményárnál is kaptak 45 forintot a termelők. Most pedig az induló alapár 38 forint lett... Nem hiába kerülték a korábbi értekezleteken az egyértelmű választ az egyértelmű kérdésre a feldolgozók képviselői... - adott hangot panaszának Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

TG