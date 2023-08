Hosszasan lehetne sorolni a napelemek előnyeit, évek óta tart a napelem-technológia térhódítása. Egyre nagyobb mennyiségű elektromos energiát állítanak elő a napelemes rendszerekkel. Az apagyi JET ELEKTRONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. innovatív fejlesztése egy megújuló energiaforrás felhasználásán alapuló, mobil napelemes rendszer, mely a megújuló energia használatával alkalmas a környezetkímélő termékértékesítésre. Ez a cég életében is komoly előrelépés, hiszen a vállalkozásnál korábban csak egyes napelemes rendszerelemeket (panel, csatlakozó, akkumulátor) értékesítettek. Már korábban is volt lehetőség Magyarországon a hordozható napelemes rendszer beszerzésére, viszont a JET ELEKTRONIC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fejlesztése több funkcionális területet fed le. Ugyanis használható például túrázás, kempingezés, horgászat, állattenyésztés, valamint a kerti berendezések működtetése során is.

Mi az új innovatív eszköz lényege? Megújuló energiaforrás hasznosításával állít elő elektromos áramot, ami több funkcionális területen biztosít áramellátási lehetőséget. Vagyis teljes mértékben alkalmas a vásárló igényeinek a teljes körű kiszolgálására. Az eszköz egy egységben tartalmazza a napelempanelt, a fogyasztók működtetésére szolgáló csatlakozókat (a szivargyújtó aljzatot, az USB aljzatot) és az akkumulátort. A szerkezeti elemek vízmentes burkolatba kerültek, amely védelmet nyújt a zavartalan működtetéshez.