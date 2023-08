A vízmérőeszköz-gyártás egyik piacvezető vállalkozása, a mátészalkai székhelyű MOM Zrt. az elmúlt három évben több mint 1,8 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. A cég a napokban átadott egy kétezer négyzetméteres raktárépületet is azon túl, hogy uniós és hazai forrásoknak köszönhetően új fröccsöntő gépeket, CNC megmunkáló gépet és egy festőkemencét is beszereztek, illetve egy eddig használaton kívüli épületet is felújítottak.

Megismerte a várost

– Tíz éve jártam itt először. Akkor még nem tudtam, hogy Tony Curtisnek, és a családjának köszönhetően Mátészalka a Hollywood bölcsője, hogy Magyarországon, egy itteni utcában gyulladt fel először a közvilágítás, és ezért is nevezik Mátészalkát a fény városának – kezdte köszöntőjét a belgiumi származású, ám szinte tökéletes magyarsággal beszélő Regis Pierre Metens.

– A fejlesztéseknek köszönhetően a MOM Zrt. 2023-ra 10 milliárdos árbevételre számít, és a következő években is dinamikus fejlődést tervez – beszélt a több lépcsőben megvalósuló beruházásokról a MOM Zrt. vezérigazgatója.