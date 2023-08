A vízmérőeszköz-gyártás egyik piacvezető vállalkozása, a mátészalkai székhelyű MOM Zrt. az elmúlt három évben több mint 1,8 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. A cég kedd délután felavatott egy kétezer négyzetméteres raktárépületet is azon túl, hogy uniós és hazai forrásoknak köszönhetően új fröccsöntőgépeket, CNC-megmunkálógépet és egy festőkemencét is beszerzett, illetve egy eddig használaton kívüli épületet is felújított. – A fejlesztéseknek köszönhetően a MOM Zrt. 2023-ra 10 milliárdos árbevételre számít, és a következő években is dinamikus fejlődést tervez – fogalmazott a keddi ünnepségen Regis Pierre Metens, a MOM Zrt. vezérigazgatója. A sajtótájékoztatón részt vett a vármegyei közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár, Mátészalka polgármestere, dr. Hanusi Péter, valamint a térség országgyűlési képviselője, Kovács Sándor is.