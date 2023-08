Az idén 40-50 ezer tonnára becsült várható szilvaterméshozamok országrészenként erősen szóródnak. Mondhatni, hogy e tekintetben most két részre szakad az ország. A termőterület szűk felét adó észak-keleti országrészben fajtától függően közepes vagy jó termést, míg a termőterület nagyobbik felét adó Bács-Kiskun, Pest vármegyékben és a Dunántúlon általában gyenge a szilvatermés. A hivatalos adatok szerint Magyarországon egyre csökkenő területről, jelenleg 5848 hektárról várják a termesztők a gyümölcs betakarítását. A meghatározó szilvatermesztő körzetek az északkeleti térség és az ország középső része.

Minket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye érdekel, ahol 1636 hektárra tehető a szilvaültetvények összterülete, s amelyekről jó híreket kaptunk. Vármegyénk a szatmári és beregi tájakon díszlő szilváskertjeiből a termés mennyiségét illetően szerencsére jó híreket kaptunk. Penyigéről a helyi Lekvárda manufaktúrát is működtető gyümölcstermesztő gazdát kérdeztük. Kőrösi Gábor szerint most az áprilisi fagyok még védett stádiumban találták a virágokat, az esővíz sem hiányzott, úgy hogy nem csoda, ha a termés alatt most összeszakadnak a fák. Egyre több a hulló, ami értékes, csak alig van, aki fölszedje.

Megkezdődött az érés

Az ökológiai gyümölcster­mesztést folytató gazdálkodó, Horváth Ákos olcsvai ültetvényében a hét éve telepített nemtudomszilva-fákon már megkezdődött az érés. A méz­édes hulló szilvát már elkezdték fölszedni, de egyelőre így még csupán néhány mázsa lekvár- vagy szilvórium-alapanyag került a hordóba.

– Hál’ istennek nem volt fagy a legkényesebb időszakban, így a virágzáshoz, termékenyüléshez ideálisak voltak a körülmények. Ráadásul a május 15. és augusztus 14. közötti időszakban 180 milliméter csapadékot kapott az ültetvény, ami ugyancsak megalapozta a jó termést. Ahogy elnézem a roskadozó fáimat, a tavalyi termésemnek a duplájára számítok a másfél-két hét múlva kezdhető betakarítás nyomán. A termés minősége azonban még kérdőjeles, de bízom a legjobbakban. Azok után még inkább, hogy az idén a számomra a legnagyobb növényvédelmi kihívást jelentő levéltetű-fertőzést is sikerült kordában tartani – mondja Horváth Ákos, hozzátéve, hogy a nemtudom-betakarítás után jöhet majd egy kis pauza, mivel a másik két fajtája, a presenta és az elena érése csak szeptember végére, egyszersmind az idei szilvaszezon finisére várható.

Batta Attila, a jándi Aranyszilva Pálinkafőzde vezetője, bár a családja is rendelkezik gyümölcsössel, a főzdéje szatmár-beregi vonzáskörzetének valamennyi szilvására vigyázó szemeit veti. Neki sem mindegy ugyanis, milyen minőségű lesz az a gyümölcs és a belőle lepárlásra előkészített cefre, amelyet bérfőzetésre hozzá hoznak be az emberek.

Érett szilvából lesz zamatos

– Egyelőre jónak látom a termést, lepotica szilvából máris bőséges kínálat jelentkezett. Gond van ellenben a nemtudom minőségével, mivel az egyes felvásárlók által meghirdetett kilogrammonkénti 150 forintos, csábító ár megkavarja az embereket, s gyorsan nekiállnak éretlenül vagy féléretten leverni és leadni. Pedig éretlen szilvából csakis rossz párlatkihozatal várható, a szatmári szilva sajátosan finom bukéjának a teljes hiányáról már nem is beszélve. Ugyanez vonatkozik a szintén világhíres szatmár-beregi szilvalekvár alapanyagára is, ami szintén akkor lesz zamatos, ha érett szilvából főzik.