Hazánk a gazdasági kapcsolatok további kiszélesítését nagyon fontosnak tartja a külföldi országokkal. Az utóbbi években felvetődött az a gondolat, hogy a mangalicatermékekkel is jobban meg lehetne ismertetni a nagyvilágot. Ennek érdekében lépett is a Külügyminisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete, s több ország delegációját meghívták Magyarországra, hogy ismerkedjenek meg az élelmiszeripari termékekkel, az állattartás módszereivel és az együttműködési lehetőségekkel.

Nagy fejlődésen ment keresztül

Több mint húsz éve foglalkozik mangalicatenyésztéssel és mangalicatermékek készítésével a tiszaeszlári Kocsis-tanya, s az ottani feltételeket ismerve Tóth Péter, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének elnöke azt javasolta a Külügyminisztériumnak, hogy az érdeklődő országok delegációi a Kocsis-tanyán ismerkedjenek meg mindennel, ami a mangalicával kapcsolatos.

– Az utóbbi években az egyik legjobban fejlesztett teleppé nőtte ki magát a tiszaeszlári Kocsis-tanyán a családi vállalkozás, nagy fejlődésen ment keresztül az állattartás és a húsfeldolgozás. Ezért számomra természetes volt, hogy augusztus 31-én délelőtt odavisszük el a thaiföldi delegációt, amelynek tagja lesz dr. Sipos Sándor bangkoki magyar nagykövet is.

Hosszú távú együttműködés

– A kapcsolatfelvétel már tavasszal megkezdődött, májusban részt vettünk Bangkokban egy élelmiszeripari kiállításon, ahol kapcsolatot alakítottunk ki cégekkel, illetve szakemberekkel. Thaiföld érdeklődik a magyar mangalicatermékek iránt, sőt felvetődött a kutatásfejlesztés is, vagyis Thaiföldön is lenne kísérleti mangalicaállomány, azaz hosszú távú együttműködést lehet kialakítani az thaiföldi partnerekkel – magyarázta szerkesztőségünk érdeklődésére Tóth Péter.

Jön delegáció Amerikából is

– Az ázsiai vendégek a Kocsis-tanyán megismerkednek az állattartással, állategészségügyi és tartástechnikai kérdésekkel, megtekintik a húsfeldolgozás menetét, majd meg is kóstolják a mangalicából készült megannyi finom és egészséges terméket. A mangalicatermékek iránti nagy érdeklődést jelzi egyébként az is, hogy szeptemberben amerikai, októberben szingapúri delegáció érkezik szakmai látogatásra a Kocsis-tanyára – tette hozzá.