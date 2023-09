Modern város lett

– Nyíregyháza versenyképes, fejlődő és modern város lett, ebben a kormány támogatásának kiemelkedő szerepe van – mondta dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő. A kormánybiztos köszöntőjében kiemelte, a város országosan is rendkívüli környezetet tud biztosítani a vállalatoknak és vállalkozásoknak.

– Érzékelhetjük, hogy a város a nehézségek ellenére is képes volt alkalmazkodni az új innovatív gazdasági kihívásokhoz, és felkészült a befektetésösztönzésekre; 2019-ben elfogadták az erre vonatkozó stratégiát, két évvel később ötmilliárd forintos tőkealapot hoztak létre, majd az iparfejlesztési alapot, és elindult az ipari park fejlesztése és bővítése – idézte fel a fontosabb lépéseket. – Az elmúlt időszakban jelentős nemzetközi vállalatok is ide telepítették a termelésüket, mindez bővítette a hosszú távú üzleti lehetőségeket, dinamikus növekedés figyelhető meg Nyíregyházán, aminek fontos szerepe van abban, hogy a befektetésösztönzés elsődleges kulcsát, a helyi, nyíregyházi munkaerőt megtartsa – hangsúlyozta. Dr. Szabó Tünde kifejtette: továbbra is kiemelt feladat a gazdaság élénkítése, a meglévő munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása. – Prioritást élvez, hogy fiataljaink a színvonalas fejlesztéseknek köszönhetően itthon tudjanak maradni, haza tudjuk őket hozni – emelte ki.

Európa rossz válaszai

– Az elmúlt másfél évtizedben válságszériában volt a világ, az amerikai pénzügyi válság, a migrációs hullám, a koronavírus-világjárvány és az orosz–ukrán háború a feje tetejére állította azt. Új világrend jött létre, amelyben győztesek és vesztesek vannak, s hogy melyik ország melyik kategóriába kerül, attól is függ, hogyan tud ezekre reagálni – mondta a konferencián Szijjártó Péter. A miniszter hangsúlyozta, a magyar kormány a krízisek alatt is ragaszkodott a munkaalapú társadalomhoz, a munkahelyek megtartásához. A Covid-járvány alatt mintegy 800 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, s így sikerült 253 ezer munkahelyet megóvni. Ezt a taktikát követték a háború miatt kialakult válságban, a cégek energiafüggetlenségének erősítését segítették 150 milliárd forinttal.

A külgazdasági és külügyminiszter szavaiból kiderült: Európa kifejezetten rossz formáját éli most, egyetlen jó választ sem sikerült adni a háborús helyzet okozta válságra és elmozdulni a béke irányba. Szerinte a kontinens versenyképessége azért került mélypontra, mert egyes politikusok nem gazdasági, hanem politikai, ideológiai alapon hoznak döntéseket. Ilyen az Oroszország elleni szankciós csomag, amellyel előbb lábfejen, aztán térden, lassan már tüdőn lövik az európai gazdaságot – érzékeltette a hatást. Beszélt arról is, hogy az európai és a kínai gazdaság szétválasztása halálos ítéletet jelentene Európának.

Találkozási pont

– A magyar kormány biztos abban, hogy a növekedést segíti az együttműködés a világ leg­gyorsabban bővülő gazdaságával, ha nem ezt tesszük, akkor nagyon sok, a növekedést segítő lehetőséget szalasztunk el – jelentette ki. Mint mondta, hazánk a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, ez ad garanciát a hosszú távú növekedésre és arra, hogy az európai gazdaság gerincének számító autóiparban nélkülözhetetlenné váljunk.

– Ha nem tudjuk Magyarországra hozni az akkumulátorgyártó cégeket, munkahelyek százezreit veszíthetjük el. Amit ma a tradicionális autóipar közvetlenül és közvetve ad, arra az elektromos átállással nem lesz szükség – mutatott rá a következményekre Szijjártó Péter. Kifejtette: a következő néhány évtizedben Európában azok az országok lesznek versenyképesek, amelyek az elektromos akkumulátorokat gyártó cégeket meg tudják szerezni.

– Mi jól állunk – jelentette ki. – Az elektromos akkumulátorok gyártása terén a 4. helyen állunk, és hamarosan feljövünk a 2. helyre. Ezért irigyel is minket mindenki, és sokan mindent megtesznek majd azért, hogy ne legyünk sikeresek – mondta. – Nagyon rossz, ha emberek újtól való legitim fenntartására, félelmére egyesek félrevezető kampányt építenek ahelyett, hogy az igazságot mondanák el nekik. Hogy ezek a gyárak a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak kell, hogy megfeleljenek és minden épülő gyár köteles is azokat betartani.

Versenyképes modern város

Nyíregyháza. Szijjártó Péter a csütörtöki befektetésösztönzési konferencián hangsúlyozta, 2014 óta 18 nagyberuházás valósult meg Nyíregyházán állami támogatással, ezek összértéke ezermilliárd forint körül van, ennek eredményeként 8300 új munkahely jött létre. A külügyminiszter hozzátette: a kormány továbbra is a város mellett áll, segít, hogy az ipari park beruházásokkal teljen meg, s a város fejlődése ne álljon le. Az elmúlt években Nyíregyháza versenyképes, modern várossá vált.