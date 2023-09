Egy álom vált valóra

Az 1,1 milliárd forintból felépült komplexum építésének fontos állomásán dr. Szűcs Attila úgy fogalmazott, nemcsak nővéreknek teremt lakhatási lehetőséget a szálló, hanem fiatal orvosok, párok is lakhatnak a magas színvonalon,igényesen kialakított szállón. – A beruházás kapcsán mindenképp ki kell emelni a néhai főigazgatót, dr. Adorján Gusztávot, hiszen ő álmodta meg ide a nővérszállót, szívügyének tekintette ezt a fontos a fejlesztést.

– Öröm és büszkeség egy ilyen jelentős beruházás projektzáró rendezvényén részt venni, mert Nyíregyházán közvetve és közvetlenül a nyíregyháziakért is van. A magas színvonalú egészségügyi ellátást biztosítják azok is, akik ide beköltöznek, s ez a szálló a munkahely- és munkaerő megtartásában is jelentős szerepet tölt be – erről már dr. Kovács Ferenc beszélt. A vármegyeszékhely polgármestere utalva az elmúlt 10-12 évre, a kórházi fejlesztéseket sorolva, a Tömbkórház, a parkolóház és az óvoda építési projekt, az eszköz- és műszerbeszerzések mellett mérföldkőnek nevezte a nővérszállót elkészültét. Ahogy Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke is a beruházás fontosságát emelte ki, megjegyezve: már nagyon várta, hogy láthassa a kész létesítményt, ahol az egészségügyi dolgozók élhetnek majd.

Jobb lakhatási körülmények

– Pár évvel ezelőtt fiatal orvosok körében, de idevehetjük a szakdolgozókat is, készült egy felmérés, mi az a néhány szempont, ami alapján egy-egy munkahely mellett döntenek. Bár a bér jelentős tényező, de ezt is megelőzte az, hogy mit nyújt maga a település azok számára, akik ott élnek és dolgoznak, a legfontosabbak mégis a munkakörülmények lettek. S ezek közé tartozik a kórház állapota, felszereltsége éppúgy, mint az, hogy a messzebbről érkező orvos, szakdolgozó milyen szálláslehetőséget, lakhatási körülményt kap – utalt a beruházás jelentőségére dr. Suba László.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Észak-Alföldi Területi Koordinációs Osztályának vezetője elmondta, hogy az itt megépült nővérszálló egy fejlesztési folyamat része, Európai Uniós pályázati forrásból az országban összesen 13 intézményben 15 épület felépítése vált lehetővé, hogy javítsanak az egészségügyi dolgozók lakhatási körülményein.

– A betegérdek az egészségügyben a legfontosabb, így joguk van a pihent dolgozóhoz is, aki elégedettebb és jobban tud odafigyelni a munkájára, jobban végzi azt, ami a beteg biztonságérzetét és a szakmai színvonalat is növeli. A dolgozónak pedig joga van a pihenéshez, s hogy ezt jó körülmények között tehesse meg, ezért fontosak az ilyen beruházások – hangsúlyozta az osztályvezető.

Van kényelmes szállásuk

S ezt erősítette meg Nagy Géza, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház ápolási igazgatója is, aki elmondta, az intézménycsoportjukban 3200 szakdolgozó van, csak a Jósa András Tagkórházban 1800-an dolgoznak. Ebből az éves fluktuáció mintegy 180-200 fő, a hiányzó munkaerőt pedig nem lehet csak Nyíregyházán élőkkel pótolni.

– A munkaerőtoborzáskor óriási lehetőség arról tájékoztatni a leendő kollégánkat, hogy van szállásunk, modern, kényelmes, a mai kor elvárásainak megfelelő épületben. Meg kell küzdeni a szakdolgozókért, verseny van, és a versenyképességünket növeli ez az épület és hozzájárul a megtartásukhoz is – mutatott rá az ápolási igazgató.

Presztízskérdés

– A szívügyünk volt ez a beruházás – mondta Bognár Árpád. A kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. ügyvezetője felidézte, hogy ugyan csak a második legjobb ajánlatot tették, a győztes visszalépése miatt mégis ők építhették fel a nővérszálló. A nyíregyházi területi igazgatóságnak Tordai Károly vezetésével presztízskérdés volt, hogy a legjobb minőségben, a legmagasabb színvonalon, határidőre készüljön el az épület. – A munkát befejeztük, a garanciális és szavatossági időn belül is mindig elérhetőek leszünk – ígérte az ügyvezető, aki jó döntésnek nevezte, hogy ezt a projektet elvállalták. Egy fontos célért örömmel építették az alvállalkozókkal együtt.