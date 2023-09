A meteorológiai nyár utolsó hónapja 1,5-2 Celsius fokkal bizonyult melegebbnek a megszokottnál, csapadékból pedig jobbára az átlagnak megfelelő, vagy annál nagyobb mennyiség hullott – tájékoztatta portálunkat a Debreceni EgyetemPrecíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.

Dr. Rácz Csaba hozzátette: a pozitív hőmérsékleti anomália a nyár legnagyobb részére jellemző volt, összességében körülbelül 0,5-1,5 fokkal alakult az 1991-2020-as évek átlaga felett az időszak középhőmérséklete. Augusztus hónap első dekádja még hűvösebb volt, helyenként a sokéves átlagnál 1,5-2 fokkal alacsonyabb hőmérsékletekkel, majd elindult egy felmelegedés, a hónap végére kifejezetten erős kánikulával.

A szakember szerint a hónap eleji lehűlés harminc fok közeléből egy-két napra 20-22 fok közé vetette a vissza a napi csúcsértékeket, ezt követően csaknem egy hétbe telt, míg ismét harminc fok közelébe emelkedtek a maximumok. Ettől fogva hőségnapok sora következett, huszonhetedike táján pedig néhány forró nap is bekerült a klímanaplókba 35-38 fokot elérő csúcshőmérsékletekkel.

– A hőhullám egy közelgő lehűlés előjele volt egyben, hiszen a hónap utolsó napjaiban hidegfront vonult át, ám ez csupán arra volt elég, hogy átmenetileg az évszaknak megfelelő tartományba térjenek vissza az értékek – mondta dr. Rácz Csaba.

Az átlagnál melegebb időszak érdekessége, egyben legjellegzetesebb eltérése a korábbi évek hasonló időszakaitól az igen magas páratartalom volt. Az idei nyáron, így augusztusban is elmaradtak a több napig, vagy akár hétig eltartó száraz periódusok, a légköri aszály. Ennek egyik következményeképpen gyenge volt az éjszakai lehűlés, augusztusban csupán egy vagy két olyan hajnalunk akadt, amikor több helyen is 10 Celsius alá süllyedt a hőmérséklet. Általában 15-20 fok között állt be a minimum, de szokatlanul gyakoriak voltak a klimatológiában trópusi éjszakáknak keresztelt éjjelek, melyek során nem csökkent 20 Celsius fok alá a hőmérséklet.

A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa úgy fogalmazott: a magas légnedvesség további, a mezőgazdaságot sokkal érzékenyebben érintő, következménye a növényi kórokozó gombák erős fertőzési nyomása volt, mely folyamatos és intenzív védekezést tett szükségessé a legtöbb állományban. Az idei nyáron nem volt célszerű spórolni a permetezési és gyomirtási fordulókon, hiszen az egyébként igen jó vízellátottságnak és a kedvező hőmérsékletnek köszönhető magas terméspotenciál láthatta volna ennek a kárát. A terméskiesés azonban ezúttal nem csak mennyiségi-, hanem minőségi oldalon is megmutatkozhatott ott, ahol kevésbé volt sikeres a védekezés.

A nedves időszak kialakulásának okai részben a légköri-áramlási viszonyokban keresendők, de kézenfekvő, hogy a szinte egész nyáron bőséges csapadék nagyban gátolta az erősebb kiszáradást. A három nyári hónap csapadéka sokfelé csaknem egyhavi mennyiséggel múlta felül a sokéves átlagot, de ezen belül augusztus is jól „teljesített”. A vármegye keleti-délkeleti tájain 35 és 55 milliméter közötti mennyiség hullott, ez kevéssel elmaradt ugyan a sokéves átlagtól, de mivel eloszlása egyenletes volt, vízellátottsági problémákat nem okozott. Nyugaton, valamint északkeleten 50-110 milliméter között alakult a havi összeg, mely 20-30 milliméteres pozitív anomáliát jelentett.

– Az extrém magas csapadékhozamok átmeneti belvízfoltok megjelenését is maguk után vonták, helyenként pedig a felhőszakadások mellett a viharos széllökések, lokálisan a jég okozott általában csak mérsékelt károkat. Hasonlóra, vagy akár csak számottevő csapadékra sem nagyon kell számítanunk a következő 7-10 nap során, hiszen az előrejelzések szeptember első felére túlnyomóan napos, száraz, a megszokottnál több fokkal melegebb, gyümölcsérlelő idővel kecsegtetnek vármegyénk területére – zárta az elmúlt időszak időjárásának jellemzését dr. Rácz Csaba.