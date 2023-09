Nemrég thaiföldi delegációt fogadtak a tiszaeszlári Kocsis-tanyán, most pedig a tengerentúlról, Washington mellől érkeztek vendégek. A látogatás célja ezúttal is a tanyán feldolgozott mangalica termékek népszerűsítése, a külpiaci kapcsolatok kiszélesítése volt. A találkozó megszervezésében ezúttal is fontos szerepet játszott a Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a Mangalicatenyészők Országos Egyesülete. Utóbbi szervezetet Tóth Péter elnök képviselte.