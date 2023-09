– Készülőben van egy regiszter, amely azokat a befektetési lehetőségeket sorolja fel, amelyek a vármegyében rendelkezésre állnak. Ipari területeket, s azok szükséges infrastrukturális fejlesztéseit (elektromos hálózat, víz-, és szennyvízcsatorna, gázhálózat) tartalmazza, olyan információkat vázolt fel a térségbeli befektetési lehetőségekről, amelyekre az úgynevezett paktum plusz programban tovább építhetünk. Tulajdonképpen egy komplexebb befektetési kézikönyvet ajánljuk az ide települő cégeknek – mondta el Seszták Oszkár. Hozzátette, mind a foglalkoztatásnövelésben, mind pedig a befektetésösztönzésben vannak területi egyenlőtlenségek vármegyénkben is, a nagy gazdasági centrumok szépen fejlődnek Ugyanakkor látható, hogy „Nyíregyháza megtelt", a következő években a decentrumokra is szeretnének koncentrálni. Az autóipar egyértelműen felszálló ágban van, de a műanyagipar, az élelmiszergazdaság is potenciális lehetőségeket jelent a vármegyének.

A vármegyei közgyűlés elnöke beszélt arról is, még mindig kettősség jellemzi a munkaerőpiacot, egyszerre van jelen a szakemberhiány és munkanélküliség egyes ágazatokban, s megjelentek a vendégmunkások is. Seszták Oszkár szerint fontos lenne a munkaerő-tartalékot „mozgósítani”, azonban amilyen gyors tempóban érkeznek a befektetések a térségbe, elkerülhetetlen lesz a külföldi munkaerő bevonása is.