Bárány, kakas, hal és galamb

Az országos református óvoda-programban hatvanhat intézmény épült vagy újult meg a kormány 35 milliárd forintos támogatásával. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár a vásárosnaményi ünnepségen elmondta: az Édenkert óvoda és minibölcsőde csoportszobáinak neve bárány, kakas, hal és galamb.

– Mindegyik krisztusi szimbólum, az Ószövetséget követő időszak jelképei és fontos üzenetei, melyek máig hatnak és jelen vannak. Összezavarodott világunkat a talpára kell állítani, és senki más teheti meg ezt, mint azok a keresztény emberek, akik a családokért, gyermekekért felelősek – jelentette ki az államtitkár. Soltész Miklós kifejtette: a református óvoda-programban 3200 új férőhelyet alakítottak ki az országban.

– Az építkezés nagyon fontos, de talán még fontosabb, hogy a bölcsődés, óvodás gyermekekkel minél többet beszélgessenek a felnőttek a bárányról, a kakasról, a halról és galambról.

– A hely szellemisége kötelez, hiszen egy olyan gyülekezetben vagyunk, melynek tagja volt egykor a bibliás politikus, Kiss Sándor, aki országgyűlési képviselőként a nyilasok és a kommunisták kínzásaitól is szenvedett, majd 1956-ban, a forradalom leverése után New Yorkban, az ENSZ előtt számolt be a magyarországi eseményekről. Ahogy akkor, most, az ENSZ hetén is megfogalmazódott a gondolat, miszerint: a háborúnak nincs győztese, a békének nincs vesztese – vette át a szót dr. Tilki Attila. A térség országgyűlési képviselője hozzátette: ez különösen fontos 30 kilométerre Kárpátaljától, ahol mai is halnak meg magyar származású fiatalok.

– Büszkék vagyunk arra, hogy három református óvoda is épülhetett a választókerületünkben: Fehérgyarmaton, Mándokon és Vásárosnaményban.

Modern és jól felszerelt

Dr. Pótor Imre, a Vásárosnaményi Református Egyházközség lelkésze zárásként elmondta: a két bölcsődei és két óvodai csoportba összesen 75 gyermekről gondoskodnak. A kicsik szeptember 1-jén vehették birtokba a modern, tágas és jól felszerelt komplexumot.

Az istentisztelet után a vendégek a dolgozók kíséretében tekintették meg az intézményt, majd a gyerekek műsora és az óvoda megáldása után ünnepélyesen átvágták a nemzetiszín szalagot.