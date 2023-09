A szakmai nap fővédnöke ezúttal is dr. Nagy István agrárminiszter. Előadást tart majd többek között Polgár Gábor, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács igazgatója, dr. Sziebert Dénes, a Magyar Kukorica Klub Egyesület elnöke és Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóságának elnöke is. – Az állomáson a kukorica- és napraforgó-bemutatók már több mint 30 éves múltra tekintenek vissza – ismertette Augusztinyi András, a fajtakísérletek vezetője.

Az idén összesen több, mintegy hat hektár területen 35 kukorica- és 25 napraforgófajtát állítottak be a kísérletekbe. A bemutató programjának első részében neves szakemberek előadásait hallgathatják meg a résztvevők, akik információkat kaphatnak többek között a mezőgazdaság aktuális helyzetéről is. A jelenlévők emellett a kukorica- és napraforgó-termesztésben eredményesen használható tápanyag-utánpótlási és növénykondicionálási technológiákkal is megismerkedhetnek.