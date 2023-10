A helyben készült termékek népszerűsítése érdekében szervezett szakmai konferenciát szerdán a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatósága Nyíregyházán a Kemence Csárdában.

A vendégeket és a kiállítókat, akik többek között mézzel, lekvárokkal, húskészítményekkel megrakodott standokkal készültek, először Rácz Imre köszöntötte.

A NAK vármegyei elnöke köszöntőjében visszaemlékezett: a 2004-es uniós csatlakozásnak nagy reménnyel vágtak neki a gazdálkodók, elkezdődött azonban a hazai feldolgozóüzemek felvásárlása.

–Azt gondoltuk, hogy ezeket az üzemeket majd a külföldi befektetők felvirágoztatják, de ez nem így történt. Egy kicsit magunkra maradtunk, így a helyi termékek értékesítése és a piackeresés előtérbe került. Most is próbáljuk megtalálni a lehetőségeket, felfedezni az újértékesítési csatornákat – mondta Rácz Imre, aki szerint a közmunkaprogram is „üt egyet” az agráriumon, mert a helyi termelőktől veszik el a feladatot és a piacot a közmunkások, és mivel ezt állami pénzből finanszírozzák, ezzel nehéz versenyeznie egy helyi termelőnek.

A NAK vármegyei elnöke hangot adott a burgonyatermesztéssel kapcsolatos aggodalmainak is.

– Hogy lehet az, hogy a hazai szükséglet negyven százalékát termesztjük meg itthon, holott évtizedekkel korábban a Szovjetunióba is szállítottunk magyar burgonyát. Nem kellene Magyarországra hozni a lengyel krumplit, ehelyett szükség volna egy hazai feldolgozóüzemre, ehhez pedig kellene az állami támogatás. Azt sem értem, hogy a balkányi iskolába miért nem a környékről jön az alma, miért egy másik vármegyéből? Ez nincs rendben, erről beszélni kell, erre is jó többek közt ez a mai nap – fogalmazott Rácz Imre elnök.

Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke szerint büszkének kell lenni a helyi termékekre.

– Fontosak a helyi termékek és a helyi termékfejlesztés. Mára egy kicsit eltolódtak az értékek, télen is akarunk enni mindent, banánt, avokádót, így háttérbe szorulnak egy kicsit a helyben előállított termékek. Fontos a szemléletformálás, Nyíregyházán és a vármegyei önkormányzatnál is működnek azok a helyi paktumok, melyek a helyi termékek népszerűsítésére fókuszálnak. A termőföldtől az asztalig szlogent már sokszor hallhattuk, a helyben megtermelt élelmiszerek minőségével tisztában vagyunk – emelte ki Baracsi Endre.