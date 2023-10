Fenntartható technológiák

Eszik Édua HR-specialista elmesélte: a gyár egykor üvegfúvó műhely volt, majd zöldség-gyümölcs feldolgozó családi vállalkozás lett, tőlük vásárolta meg a Bonduelle 2012-ben. – A kiváló minőség érdekében az anyavállalat sok fejlesztést és beruházást hajtott végre a zárógépektől az optikai válogatóig, és épült egy saját szennyvíztelep is, ami egyedülálló ilyen téren: környezetbarát módon juttatjuk vissza a tisztított vizet a természetbe, s a keletkezett biogázt is felhasználjuk – mondta a szakember, hozzátéve: nemcsak a világot szeretnék egészséges táplálkozásra ösztönözni, hanem a kollégáikat is.

Felelős gazdálkodás

Szepesvölgyi József agronómus a zöldségek termesztéséről mesélt, és elmondta: 3 ezer hektáron termesztenek zöldborsót és csemegekukoricát.

– Agronómusaink a vetés első pillanatától a betakarítás utolsó pillanatáig jelen vannak a területeken, amiket jelölünk, nyomon követünk, térképezünk és napi szinten követünk. A vetés ütemezetten történik a meghatározott fajtákkal azért, hogy a gyárunkat kellő időpontban, megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyaggal láthassuk el – mondta Szepesvölgyi József, és hozzátette: már a modern kor vívmányait is használják, és drónnal pásztázzák a területeket, hogy kiszűrjék a veszélyes gyomokat. A GPS-koordináták alapján, térkép segítségével beazonosítják a növényeket, és addig nem kezdik meg a betakarítást, amíg az összes veszélyes gyomot el nem távolították.

– A termelőinkkel összedolgozunk, mindent megteszünk azért, hogy problémamentes legyen a szezon. Ettől az évtől talajszondák és meteorológiai állomás is segíti a munkánkat: tudjuk mérni a talaj és a levegő hőmérsékletét s ez utóbbi nedvességtartalmát, a szélsebességet, a természetes csapadék mennyiségét egyaránt. Meteorológiai előrejelző cégekkel is kapcsolatban vagyunk, így ez a rendszer öntözési előrejelzést is biztosít a termelőinknek – fejtette ki Szepesvölgyi József.

Papp Alexandra minőségügyi vezető az élelmiszer-biztonsági és higiéniai szabályokról mesélt, majd mindenki felvette a kiosztott hajhálót és köpenyt, s elindult a gyártúra.

Zakatoló gépsorok

Molnár Dávid termeléstámogató mérnök kalauzolta körbe a vendégeket a kukoricacsövek előkészítésétől a morzsoláson át az optikai válogatóig, ahol speciális kamera érzékeli a nem odaillő szemeket, amiket légfúvással távolítanak el. Ezután a betöltő gépsor zakatolását hallhatták a „túrázók” a csarnokban, ahol az üres konzervdobozokba először felöntőlevet, majd pedig a kukoricaszemeket tölti a gép. Lezárás után a sterilizátoron haladnak át a konzervek, amiket magas hőmérsékleten hőkezelnek s visszahűtenek. A kész konzervek végül raklapokra kerülnek, és útnak indulnak, hogy később a családok asztalára kerüljenek.