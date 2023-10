Közgyűlést tartott szerdán a vármegyei önkormányzat, a napirendi pontok közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2022-es beszámolója tűnt a „legizgalmasabbnak”.

Dr. Kazsuk Attila igazgató előzetesen megküldött írásbeli tájékoztatóját a közgyűlés elfogadta, a beszámoló legérdekesebb pontjai pedig a következők voltak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye illetékességi köréhez tartozó adóalanyok 2022-ben 526 milliárd forint adót és járulékot fizettek be, 90 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. A 2022-es esztendő végén 114.669 vármegyei adózó szerepelt a hivatal nyilvántartásában, ami 2.209-cel kevesebb az előző évinél. Az írásbeli tájékoztató szerint a NAV ellenőrzési tevékenysége 2022-ben is a költségvetési bevételek megtartására, valamint azok növelése érdekében az együttműködő és a jogkövető magatartást tanúsító adózók segítségére fókuszált. A vármegyei igazgatóság a meghiúsult ellenőrzéseket is figyelembe véve összesen 6.495 vizsgálatot folytatott le, amelyek eredményeként 18.1 milliárd forint adókülönbözetet tártak fel.

Dr. Kazsuk Attila írásbeli tájékoztatására Adorján Bélától (Jobbik-Momentum) és Sztolyka Zoltántól (Fidesz-KDNP) érkeztek kérdések, melyeket Leszku János pénzügyőr ezredes, határrendészeti igazgató-helyettes válaszolt meg.

– Milyen jogszabályok, határrendészeti intézkedések garantálják azt, hogy az Ukrajnából érkező gabonát, mézet vagy egyéb termékeket nem Magyarországon értékesítik azok, akik ezeket hazánkba behozzák? – kérdezte Adorján Béla.

– A behozatalkor a cég letétbe helyezi az áfát, a vámot vagy az adót, illetve van egy nemzetközi elektronikus rendszer, amit a harmadik országban, vagyis a célországban is látnak, ezen keresztül jön a visszajelzés arról, az adott termék megérkezett-e hozzájuk – fogalmazott Leszku János.

Sztolyka Zoltán képviselő, Rozsály polgármestere azt kérdezte, mikor lép be Románia a schengeni övezetbe. Erre Leszku János nem tudott konkrét választ adni, mivel, ahogy fogalmazott, ez politikai, külpolitikai kérdés.

– Településünkön sokan, főként az idősebbek afelől érdeklődnek, hogy a gépjárművek utáni súlyadót miért nem tudják csekken befizetni – érkezett az újabb kérdés Sztolyka Zoltántól.

A NAV munkatársa ezzel kapcsolatban elmondta, mivel minden a digitalizáció felé visz bennünket, automatikusan minden befizetési kötelezettséget online kell végrehajtani, de van arra mód, hogy valaki csekket kérjen, ezt csak jelezni kell az adóhivatal felé.

A szerdai közgyűlés utolsó napirendi pontja a PRIMOM Alapítvány beszámolójának elfogadása volt. A szervezetet Hargitainé Tolnai Andrea képviselte. Az ügyvezető igazgató-helyettes elmondta, fő profiljuk az ingyenes szakmai tanácsadás és a mikrohitelezés. A PRIMOM szakmai beszámolójából kiderült, 2022-ben 432 darab hitelszerződés révén a kihelyezett tőke összértéke megközelítette az 1,9 milliárd forintot.