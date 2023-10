A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hirdetések közt láttuk meg azt az üzlethelyiséget, amely a belvárosban van, és a tulajdonos, ha van rá igény, akár a nagyipari gépekkel együtt is eladja Önnek. Többféle tevékenységet is végezhet a 66 négyzetméteres üzletben: nemcsak pizzát, de pékséget is üzemeltethet, vagy akár kifőzdét is nyithat. Ráadásul 5 parkolóhely is tartozik hozzá!

“NYÍREGYHÁZA BELVÁROSÁBAN ÜZLETHELYISÉG, - akár a benne lévő berendezéssel és nagyipari gépekkel együtt - ELADÓ! Az ingatlanhoz zárt udvarban, kizárólagos joggal, 5 db parkoló tartozik, ami a vételár részét képezi. Többféle vállalkozói tevékenységre is kiválóan alkalmas, úgy mint pl: meleg-konyha vendéglátó egység, pizzéria, pékség, ételbár. Főbb jellemzők: - szigetelt tégla építésű társasház, - földszinten található üzlet, - 66 nm-es, - 3 bejárattal rendelkezik, - 3 nagyobb helyiség, - mosogató, - iroda, - WC-Zuhanyzó, - folyosó, - raktárhelyiségek, - fűtése: gáz cirkó, - burkolata: csempe, járólap, Akár nagyipari gépekkel ( + 5 M Ft: 2 db kemence, aprító- szeletelőgépek, sütő, hűtő, fagyasztó, sokkológép és berendezés) együtt megvásárolható!”[...]

