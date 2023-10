– A felajánlásokból befolyt búzából, majd az abból megőrölt lisztből országhatárainkon belül, és azon túl élő, elesett sorsú, magyar származású emberek, elsősorban gyermekeket és időseket ellátó szervezetek részesülnek – mondta Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Hozzátette, a búzafelajánláson túl kisebb-nagyobb pénzbeli adományokat is fogadnak, amiből a kamara búzát vagy lisztet vásárol, a felajánlásokról akár adókedvezményre jogosító dokumentációt is ki tudnak állítani.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatósága arra kéri a régió gazdálkodóit, hogy a szolidaritás jegyében segítsék vármegyénkben is a program sikerét, és hívják fel ugyanerre a környezetükben dolgozó gazdák figyelmét is.

– Kérjük, felajánlásaikkal október 9-én, hétfőn délig keressék meg falugazdász kollégáinkat – mondta Rácz Imre, aki elárulta, hogy az idén az adományozási ünnepséget várhatóan Balkányban, november 25-én tartják majd meg.