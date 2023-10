A svájci tulajdonú Swiss Krono 9 milliárd forint értékben fejleszti vásárosnaményi telephelyét, a beruházáshoz az állam 1 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve kilencven új munkahely létrehozását – jelentette be a napokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A beruházással kapcsolatban megkerestük a város polgármesterét. Filep Sándor természetesen örül a hírnek, hiszen, mint fogalmazott, a Swiss Krono és az önkormányzat között remek a kapcsolat, jó az együttműködés. – A cég támogatja a rendezvényeinket, legyen szó városnapról vagy adventi programról, de említhetném azt a három buszmegállót is, amit ők építettek Vásárosnaményban, felhasználva az üzemben gyártott, színezett OSB-lapokat – mondta Filep Sándor, aki csak „halkan” tette hozzá, szó van egy jövőbeni sporttámogatás megvalósításáról is.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a svájci cég minket választott, hiszen nagy volt a harc ezért a beruházásért: úgy tudom, rajtunk kívül sokáig versenyben volt még Lengyelország és Németország is – fogalmazott Vásárosnamény polgármestere, aki kitért arra, hogy a Covid és az energiaválság óta igyekeznek a helyi cégeket segíteni, többek között azzal, hogy csökkentették az iparűzési adó mértékét.

– 2022-ben az önkormányzathoz bejövő iparűzési adó hetven százalékát a Swiss Krono fizette be – érzékeltette a cég a város életében betöltött szerepét Filep Sándor.

– Továbbra is reálisak a kormány azon tervei, amelyek értelmében az infláció idei leépítését követően a jövő évben újraépítjük a gazdasági növekedést, és mindennek alapját a beruházások jelentik – ezt már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta a Swiss Krono beruházásával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón. Üdvözölte, hogy a vállalat új terméket vezet be, melyből 17 ezer köbméternyit fognak előállítani, s melynek 80 százalékát a külpiacokon értékesítik. A miniszter arra is kitért, hogy a svájci vállalatok alkotják a 11. legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon: csaknem ezer cég nagyjából 31 ezer embernek ad munkát. A kétoldalú kereskedelem értéke tavaly, jelentős bővülés után meghaladta a kétmilliárd eurót. Tudatta, hogy a mintegy 12 ezer embert foglalkoztató hazai faipar termelési értéke előző évben 30 százalékos növekedéssel megközelítette a csúcsnak számító 600 milliárd forintot.