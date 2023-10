Megkezdődött Fehérgyarmat központjának az átalakítása. A nagyszabású projekt hatalmas területre terjed ki, jelenleg több ponton is dolgoznak a szakemberek.

Türelmet és megértést kértek

Mint Péter Csaba, a város polgármestere elmondta, a Zöld Város program keretében újul meg teljes egészében a település központja. Kiválasztották a kivitelezőt, a sok-sok tervezés után végre megkezdődhetett a munka.

A belváros egy teljesen megújult közterülettel lesz gazdagabb. A városon átívelő kerékpárutak megépítése után – ami szintén egy óriási projekt volt – a centrum is hamarosan megszépül, megújul. Bár a település vezetése tisztában van azzal, hogy az építkezés bizonyos területeken akadályozza majd a közlekedést, mégis türelmet és megértést kértek a városlakóktól, hiszen végeredményben egy modern és látványos tér lesz az, amit a helyiek a munkák befejeztével használatba vehetnek. A katolikus templomot körbeölelő terület, valamint a Centrál Étterem és a Szamos Panzió előtti tér is új burkolatot kap.

A sétálóutca teljes rekonstrukciója is szerepel a projektben. Ezen a szakaszon naponta igen nagy a gyalogosforgalom, s a megsüllyedt térburkolatok több helyen is már balesetveszélyesek voltak. Területileg a legnagyobb rész a Kossuth park, beleértve a Jékey-kúria előtti szakaszt is. Az elkövetkező hónapokban nemcsak a térkő újul meg, hanem a munka tovább folytatódik azokkal a részekkel, amelyek eddig nem kaptak térburkolatot, ilyen például a kúria területe, illetve azon kórházi szolgálati lakások környéke, amiket néhány éve újítottak fel. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Jékey-kúria előtti területet egybeköti a Kossuth parkkal, így egy hatalmas zöldterületet kapnak a városlakók.

További nyertes pályázatok

A kúria hosszú évtizedek óta a város egyik emblematikus épülete. Az előtte lévő területen elöregedett és kiszáradt fák kivágásával sok év után végre teljes pompájában tűnik elő a szép látványt nyújtó épület, ami az 1900-as évek elején épült. Péter Csaba polgármester szerint az ikonikus épület megérdemli azt, hogy bárki megtekinthesse. Megújul továbbá a szintén ikonikus Kőszínpad is, továbbá játékokat is kihelyeznek a szakemberek, s egy szökőkúttal is gazdagabb lesz a park.

A város központjának újjáépítésével kapcsolatban az érdeklődők a Móricz Zsigmond Művelődési Ház előterében bármikor megtekinthetik a terveket. A munkálatok a park megújítása után sem fejeződnek be, ugyanis az önkormányzat már nyert pályázatot a buszpályaudvar, a Május 14. tér, valamint a Szent István tér teljes rekonstrukciójára is.