A Rail Cargo Hungaria (RCH) megkezdte a cukorrépa beszállítását a Magyar Cukor Zrt. kaposvári gyárába és ezzel megkezdődött a 2023-as cukorrépakampány – tájékoztatta lapunkat a cég. A vasúti árufuvarozó vállalat 2024. január végéig mintegy negyven hazai feladóállomásról 450-470 ezer tonna terményt továbbít az egyetlen magyarországi cukorgyárba. Az alapanyagot vasúton az RCH fuvarozza, a termés fennmaradó része, mintegy 50 százaléka közúton jut el a gyárba.

Múlt és jelen

A Tiszavasváriban gazdálkodó, 55 esztendős Moravszki György is beszállítója a Magyar Cukor Zrt. (ennek többségi tulajdonosa az osztrák AGRANA csoport) kaposvári üzemének, s mint fogalmazott, „ősidők” óta foglalkozik cukorrépával. Családi vállalkozása, a Moravszki Farm Kft. keretében 23 éve, előtte szövetkezeti formában termesztette a növényt. A tapasztalt gazda nemcsak a jelenről, de a múltról is beszélt lapunknak. – A rendszerváltás környékén sok cukorgyár működött Magyarországon, jó is volt az ár, viszont az üzemek termelékenysége, hatékonysága nem volt optimális, ami akkor csúcsosodott ki, amikor hazánk belépett az Európai Unióba, és megjelent a piacunkon a nyugat-európai cukorrépa – mondta Moravszki György, aki példaként egy németországi cukorgyárban tett 2006-os látogatását említette: ott akkor ötvenen dolgoztak, míg a szerencsi üzemben abban az időben csaknem kétszázan.

Az 1990-es évek elején a hazai termőterület megközelítette a 110 ezer hektárt, a mélypont pedig tavaly következett be, amikor a hazai gazdák 10 ezer hektár alatti területen termesztették a cukorrépát. – Csak egy gyárunk maradt, a kaposvári, ahová én is beszállítok. Az előző évihez képest egy kicsit nőtt a termelési kedv – jelenleg a hazai termőterület nagysága 14 ezer hektár körüli –, ami talán annak köszönhető, hogy a háború miatt megugrott a cukor világpiaci ára – tudtuk meg a tiszavasvári gazdálkodótól, aki hozzátette, ő a tavalyi 26 hektárhoz képest most 53 hektáron foglalkozik cukorrépával, de volt olyan év, amikor 90 hektáron termelte az ipari növényt.

Újgenerációs vetőmagok

– A hazai termőterület drasztikus csökkenésének ellenére a termésátlag nem esett vissza olyan nagy mértékben, ez talán az újgenerációs vetőmagoknak köszönhető. A hazai forgalomban van olyan termék, amely, ha jó minőségű vetőágyba kerül, minden hiba nélkül kikel. Még kezdő agronómusként a szerencsi cukorgyárnak végeztem kísérleteket itt, Tiszavasváriban. Miután az üzem külföldi tulajdonba került, franciákkal, majd németekkel dolgoztam együtt, egészen a szerencsi cukorgyár 2007-es bezárásáig – emlékezett vissza Moravszki György, akit a felvásárlási árak alakulásáról is kérdeztünk.

– Sokáig 44 euró fölött voltak az árak, majd az EU-csatlakozás után ez lecsökkent 22-23 euró környékére. Ez sokáig tartotta magát, tavaly kezdtünk e tekintetben kilábalni a hullámvölgyből – nekem egy éve 34 eurós árra sikerült szerződést kötnöm. Az értékesítés zárt rendszerben történik, évente leszerződöm a kaposvári gyárral, a kontraktust pedig minden esztendőben újratárgyaljuk. Ez az évem nem lesz rossz, csapadékos volt a tavasz és a nyár, viszont az augusztusi hőség megfogta egy kicsit a cukorrépát. A kaposvári üzem szeptember végén indult be, megtörtént az úgynevezett kemencegyújtás, elkezdődött a feldolgozás. Én csak október közepén kezdem el a betakarítást. Egyelőre úgy tűnik, az idei szezonban az ár felkúszhat 50 euró fölé – bizakodott Moravszki György, aki szerint az ágazat helyzete az elmúlt 15-20 évben kifejezetten rosszul alakult, de most megmozdult valami.

A tiszavasvári gazdától megtudtuk, mivel tudja a földet öntözni, 80 tonna/hektáros termésmennyiséget vár, és 16 százalék feletti cukortartalmat. Moravszki György mindent összevetve 600 hektáron gazdálkodik, a cukorrépán kívül termeszt borsót, zöldbabot, búzát, repcét, csemege- és hibridkukoricát is.

– A cukorrépámat a tiszavasvári vasútállomásról a Rail Cargo Hungaria szerelvényei szállítják a kaposvári üzembe. A lerakodás és a felpakoláshoz meg kell kérni a MÁV-tól az engedélyeket, ezeknek a költségei bennünket terhelnek – tette hozzá.

Napi négy-öt cukorrépa-vonat

A Rail Cargo Hungaria Zrt. sajtóosztályától megtudtuk, a magyar gazdák az idén a tavalyinál lényegesen nagyobb termőterületen, 14 ezer hektáron vetettek cukorrépát a gyár számára. A kedvező időjárás magas termésátlagot eredményezett, így az a becslések szerint hektáronként átlagosan 62-65 tonna körül alakul, a cukortartalom várhatóan átlagos lesz. A kampány alatt a társaság szerelvényei több mint 150 ezer kilométert tesznek meg, naponta átlagosan négy cukorrépa-vonat közlekedik majd a magyar vasúti hálózaton. Nem ritka, hogy a Rail Cargo Hungaria vonatai 450 kilométernél távolabbról is fuvaroznak terményt.

Régiós adatok

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságától régiós adatokat kértünk. Megtudtuk, a vármegyei gazdák 2023-ban 136 hektáron vetettek cukorrépát, és 70 tonna/hektáros termésátlagot várnak. Tavaly, 2022-ben mindössze 58 hektár volt a vármegyei termőterület, az átlaghozam pedig 50,7 tonna/hektár körül alakult.