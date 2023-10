A zöldterületi fejlesztések során utcabútorokat, játékokat tettek ki, bográcsozóhelyeket alakítottak ki, valamint pihenésre alkalmas terek és sétányok is épültek. A szóban forgó területen 332 darab fát és közel 13 200 darab cserjét ültettek ki, emellett 72 ezer négyzetméteren füvesítettek is.

– A Bujtosi-városligethez hasonlóan itt is megépült egy záportározó – emelte ki dr. Kovács Ferenc, aki hozzátette: 2023 októberében a Tiszavasvári út északi oldalán a beruházással érintett terület rehabilitációja is befejeződött, ennek összköltsége elérte az 500 millió forintot. A fejlesztés részeként megépült egy kézilabdapálya, ami focira is kosárlabdára is alkalmas, kialakítottak egy szabadtéri fitnesz parkot és egy futókört is, A szóban forgó Tagló utca mögötti terület egy mosdóépülettel bővült, a szakemberek pedig üzembe helyeztek egy 18 kamerából álló térfigyelő kamerarendszert is, valamint két kutyafuttató is a környéken élők rendelkezésére áll majd.

A pénteki sajtótájékoztatón jelen volt dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is, aki méltatta a településrészen megvalósult komplex, egymásra épülő fejlesztéseket, így a közlekedés-, a gazdaságfejlesztés és a laktanyák rehabilitációja területén elvégzett munkát.

Póka Imre, a városrész önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, örömmel fogadta az önkormányzat meghívását, majd hozzátette: egyre többen költöznek a Kertvárosba, így ezek a fejlesztések mind-mind az itt lakók megelégedésére szolgálnak majd, és minden korosztály számára segítik a szabadidő hasznos eltöltését.