Szívet melengető hálaadó istentiszteleten köszöntötte a gyülekezetet dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület kisvárdai születésű püspöke a mostani formáját 1860-ban elnyerő nagykállói református templomban pénteken délután. Az apropót a Nagykállói Református Bölcsőde átadása szolgáltatta, amely 2 csoportban 24 gyermeket fogadhat be. A korszerű épület 332,576 millió forintból magasodhat a város szívében.

– A fenntartó református gyülekezet azért működtet itt bölcsődét a jövőben, hogy Nagykállóban is beteljesedjen a gyermekek evangéliuma. Ezáltal már a bölcsődében is beállítjuk a mennyek kapujába a gyermekeket. Ha hozzájuk ér a gondozók, a nevelők keze, akkor a Jézus-áldást közvetítik – mondta erőt adó, bizalommal teljes beszédében dr. Fekete Károly, aki 418 gyülekezet nevében üdvözölte a nagykállóiakat.

– Nem csak az autópályáról látható jól a nagykállói református templom, ami azt hirdeti, hogy az egyházközségnek komoly történelmi múltja van. Ma elérkeztünk egy olyan állomáshoz, ahol a hálaadás a jövőbe mutatásnak szól. A régmúltat idéző parókia helyén egy modern bölcsődét alakítottak ki az elszánt fenntartók, akiknek jár a köszönet – jegyezte meg dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese.