A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hirdetések között találtuk azt a gávavencsellői családi házat, amelybe egy festést követően be lehet költözni. Három szobás, a telek sem pici, ráadásul bútorozottan eladó. Tokaj közelsége miatt a munkalehetőség is adott, így jó megoldás lehet az újrakezdéshez. A ház ára lehetőséget nyújt azok számára, akiknek kell egy kis idő, hogy egyenesbe jöjjenek. Jó ajánlat, családosoknak is, érdemes megfontolni.

Fotó: Ingatlanbazár

“GÁVAVENCSELLŐ CSALÁDI HÁZ ELADÓ ❗️

☑️Falusi CSOK-ra alkalmas családi ház eladó Gávavencsellőn!

☑️ 83 m2 belső hasznos alapterület.

☑️Az ingatlan 2300 m2-es telken helyezkedik el-Benne 3 szoba, konyha, étkező, fürdőszoba, előszoba található.

☑️Bútorozottan eladó!

AJÁNDÉKKÉNT TELJESKÖRŰ FALUSI CSOK LEBONYOLÍTÁST KÍNÁLUNK!

☑️6.000.000 Ft.”[...]