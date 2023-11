A pályázók az oktatás legkülönfélébb területeiről érkeztek, és akadt olyan projekt is, ami jelentős anyagi támogatással valósult meg. Ez utóbbi azért is lényeges, mert a középiskolák mezőnyében az egyik díjazott Zsigó Zsolt programja volt, ami a beszédes Semmiből szertárt nevet viselte – többek között erről is beszélgettünk a Bánki Donát Műszaki Technikum matematika-fizika szakos tanárával, a Bánki Robot Team vezetőjével a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastsorozatában.