Eddig több mint 80 gyáregység csatlakozott a Modern gyárak éjszakája programsorozathoz, ami lehetőséget teremt a cégeknek a jó gyakorlatok egymás közötti megosztására. Bókay Márton, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára arról számolt be, a program iparpolitikai, gazdaság- és vállalkozásfejlesztési szempontból is fontos, ugyanis a vállalkozások fejlődéséhez nagy mértékben hozzájárul a legjobb gyakorlatok megosztása. A cégek a fővárosban és vidéken is csatlakozhatnak a Modern gyárak éjszakájához. A rendezvény november 10-én, pénteken délután 4 órakor kezdődik, így az összes helyszínen egy időben kezdődhet a gyáregységek látogatása. Míg tavaly hozzávetőleg 70 cég csatlakozott, addig az már meghaladta a 80-at a számuk. Az eseményhez csatlakozó gyárak a www.moderngyarakejszakaja.hu/ oldalon érhetőek el, köztük a vármegyei résztvevők. Nyíregyházán a Color Pack Zrt., míg Nyírbátorban az Unilever csatlakozott a programhoz.