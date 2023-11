Az arányosságra törekednek

– Olyan feladatokat fogalmaztunk meg, amelyek végrehajtásával nem csupán a káros vizek elvezetését biztosíthatjuk, hanem a vízmegtartásban is előreléphetünk. Erre azért is van nagy szükség, mert a klímaváltozás miatt a lehulló csapadék hasznosítása alapvető feladattá vált, meg kell találnunk a vizek elvezetésének és helyben tartásának a megfelelő arányát. Amennyiben ez megvan, korszerű létesítményekre van szükség, és úgy vélem, ez utóbbi területen is jól haladunk – hangsúlyozta az igazgató, majd hozzátette: a projektben több olyan munkát is elvégeztek, amikre már régóta nagy szükség volt.

– A Lónyay-főcsatorna kotrása, műtárgyak felújítása és építése mind-mind kellenek ahhoz, hogy a beruházásban érintett mintegy 40 település lakói nagyobb biztonságban érezhessék magukat és még hatékonyabb legyen a térség vízgazdálkodása – tette hozzá Bodnár Gáspár.

És hogy miért ennyire fontos a hatékony vízgazdálkodás a térségünkben? A Nyírség és a felső-szabolcsi területek rendkívül érdekes ellentéteket vonultatnak fel, ha egy vízügyi szakember szemüvegén át vizsgáljuk őket. A két területet gyakran sújtják aszályok, ugyanakkor a belvíz szempontjából is kifejezetten veszélyeztetettnek számítanak. Ez utóbbi különösen a Felső-Szabolcsot érinti.

Több veszély is fenyeget

– Nem véletlen, hogy rengeteg létesítmény van e területen a belvíz kezelésére, ráadásul ha megnézzük a hazánkat leginkább sújtó aszályok térképeit, akkor megint csak a térség kerül a nem éppen előkelő első helyre – ezt már Lőrincz Róbert mondta el a jelenlévőknek. A szakember arra is kitért, a tavalyi aszály még mindenki emlékezetében erősen él, pedig a probléma súlyosságát még jobban szemlélteti a 2015-ös esztendő, amikor Magyarországon szinte sehol sem volt aszály, Felső-Szabolcsban viszont érdekes módon borzasztó méreteket öltött a csapadékhiány. Lőrincz Róbert arra is kitért, a vízhiány mértékét mutatja az is, hogy a Nyírség tározói mintegy 12 millió köbméteres kapacitással rendelkeznek, ugyanakkor mindössze 4 millió köbméter víz van bennük jelenleg.

– A projekt keretében 68 műtárgy felújítása és 25 építése, illetve a csatornák rekonstrukciója történt meg, továbbá egy új központot is felépítettünk Szabolcsveresmarton. Az új belvíz- és aszályvédelmi központ rendkívül fontos szerepet tölt majd be a jövőben. Amennyiben védekezésre van szükség, e központból lehet majd koordinálni a munkát, ami tovább növeli a hatékonyságot. Emellett két új raktár is épült, az egyik Demecserben, a másik pedig Nagyhalászban. E létesítményekre a gépek tárolása miatt van szükség, ugyanis nem elég megépíteni az új védműveket, azokat karban is kell tartani. Éppen ezért számos eszközt és gépet is beszereztünk, hogy az új műtárgyak minél tovább és minél eredményesebben szolgálhassák a vízgazdálkodást és az embereket – tudatta az osztályvezető.