Ahogy arról korábban írtunk, járványügyi nyomozás indult azután, hogy veszettséget mutattak ki egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Tiszakóród határában elhullott szarvasmarhában.

Közlemény a hivataltól

Az ügyben a vármegyei kormányhivatalt is megkérdeztük, amely az alábbi közleményt juttatta el lapunkhoz.

„A laboratóriumi vizsgálat befejeződött, és igazolta a szarvasmarha veszettségét. Az eset előzménye, hogy az egyik állatgondozó kutyáját megtámadta egy ismeretlen állat, mely sérüléseket okozott neki. A kutya a támadást követően néhány hét múlva megbetegedett és elpusztult. Az elvégzett vizsgálatok nála is veszettséget állapítottak meg. Feltételezhető, hogy a betegséget a kutya kapta meg az ismeretlen állattól, majd továbbadhatta azt a szarvasmarhának. A kormányhivatal 90 napos megfigyelési zárlatot rendelt el az érintett állományra, amelyet 3 hetenként teljes körű vizsgálat alá vesz, továbbá állami költségre valamennyi állat immunizálását elvégezte veszettség ellen. Az állattartók figyelmét felhívjuk, hogy elsősorban a legeltetett állatok veszélyeztetettek. Amennyiben a gazdák azt tapasztalják, hogy az állataikat ragadozó állatok (róka, aranysakál stb.) megtámadják és megmarják, kérjük, azonnal értesítsék az állományt ellátó állatorvost vagy a hatósági állatorvost. Amennyiben az állomány olyan területen van, ahol a veszettség előfordulhat, akkor az állattartó immunizáltathatja állatait a veszettség ellen, ami megvédi jószágait a betegségtől” – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal hivatalos közleményében.

Fokozott felügyelet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint az eset egy olyan vadgazdálkodási egység területén történt, ahol számos járványügyi intézkedés, többek között fokozott felügyelet elrendelését kezdeményezte a Nébih a tavaly és az idén jelentkezett pozitív esetek miatt. Ezen a területen már évek óta zajlik a rókapopuláció repülőgépes vakcinázása, mely az ukrán oldalon a háború miatt megszűnt, így valószínűsíthetően ottani fertőzött állatok révén került be az országba a fertőzés. A Szabolcs-Szatmár-Beregben elrendelt intézkedéseket a hatóság mindaddig fenntartja, amíg a járványügyi helyzet ezt indokolja. A veszettség az emberre is veszélyt jelent, így tehát a házi- és vadállatok védelme az emberi megbetegedések megelőzését is szolgálja.

Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató vadállatot lát, haladéktalanul jelezze az illetékes állategészségügyi hatóságnál! Az elhullott rókákat a Nébih zöldszámán jelenthetik be (06-80/263-244). A betegség tüneteiről, terjedésének módjáról és megelőzéséről további információk olvashatók a Nébih tematikus oldalán: https://portal.nebih.gov.hu/veszettseg.