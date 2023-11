– A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen hirdetett meg egy innovációs pályázatot, a zsűri pedig Pancsira Lászlónak, a FürjPiac Kft. tulajdonosának ítélte oda a szakmai díjat – avatta be lapunkat a részletekbe Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

Több ezer fürj

Pancsira László tulajdonosként közel tíz éve irányítja a FürjPiac Kft.-t. A vállalkozás telephelye egy Nyíregyháza melletti bokortanyán található, ahol több ezer fürjet tartanak, és nemcsak a tojásukat és a húsukat értékesítik, hanem tésztát is készítenek, emellett egy igazi különlegességet, pácolt-főtt-füstölt tojást is kínálnak a vásár­lóiknak.

– Az Észak-alföldi Inno­vációs díj célja a kiemelkedő eredménnyel járó olyan ­fejlesztőmunka, valamint kimagasló gazdasági teljesítmény elismerése, amely termék-, technológiai, informatikai rendszer- vagy szolgáltatásfejlesztést foglal magába – beszélt magáról a díjról a kamara főtitkára, Párkányiné dr. Csurka Edina. Hozzátette, a kitüntetés egy szakmai és erkölcsi elismerés, plakett és oklevél formájában. Pancsira László a magyar tudomány napja alkalmából szervezett ünnepi ülésen vehette át az Észak-alföldi Innovációs díjat Debrecenben.

A FürjPiac tulajdonosa lapunknak elmondta, hatvan fürjjel indultak, mára ez elérte a közel nyolcezres létszámot, a kezdeti kis kazánházat pedig egy állattartó telep váltotta. Az állomány fejlesztését keltetéssel és neveléssel együtt egy kézben tartják. Amikor belevágtak a fürjtenyésztésbe, csupán egy viszonteladóval álltak kapcsolatban, ma már közel százzal. Jelen vannak az ország több nagyvárosában, illetve az online térben is egy webáruházzal.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetősége hívta fel a figyelmem a pályázatra. Kollégáimmal együtt nagyon örülünk a díjnak. A szakmai zsűri értékelte a digitalizáció, a gyártástechnológia modernizációja és a termékfejlesztés területén elvégzett munkánkat, utóbbi eredményeként hamarosan megjelenünk a piacon egy prémium­kategóriás, természetesen fürjtojásos száraztésztával – emelte ki Pancsira László, a FürjPiac Kft. tulajdonosa.

Tudnivalók a fürjről

A fürj a madarak osztályának tyúkalakúak rendjébe és a fácánfélék családjába tartozó faj. Természetes élőhelye a sík- és dombvidéki mezőgazdasági területek. Testhossza 16-18 centiméter, a szárnyfesztávolság 32-35 centiméter, testtömege 75-135 gramm. A hím kicsit kisebb, mint a tojó. Nyaka és begye rozsdabarna, fehér foltokkal, fekete pettyekkel; háta vörhenyesbarna, finom fekete mintázattal. Nyaranta kora hajnalban hallatja jellegzetes „pitypalaty” hangját, melyről a népies pitypalaty madár nevét is kapta.

Pancsira Lászlónak (balról a második) Ambrus Lajos (b3), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltató tagozatának elnöke adta át a díjat, amihez a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának elnöke, Páles Zsolt (b1) és Vámosi Gábor, az Innova Észak-Alföld Nonprofit Kft. ügyvezetője (b4) is gratulált