A keddi vármegyei közgyűlés egyik legfontosabb napirendi pontja a térség és a régió foglalkoztatási helyzetének elmúlt időszakbeli alakulása volt. A közgyűlési meghívóban eredetileg Román István, a vármegyei kormányhivatal főispánja szerepelt a szóban forgó téma előadójaként, de őt egyéb elfoglaltsága miatt Kocsis László helyettesítette.

A kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetője elmondta: a vármegyében az elmúlt időszakhoz képest 11,7 százalékkal nőtt az átlagkereset, a térség munkáltatói 246 ezer főt foglalkoztatnak, az álláskeresők száma 25 ezer fő környékén alakult, míg a munkanélküliségi ráta a korábbi 7,6 százalékról 7 százalékra csökkent.

Kocsis László hozzátette, lezárultak a TOP-os és a GINOP-os programok, amiket a jövőben felváltanak majd a TOP Pluszos és a GINOP Pluszos projektek. A főosztályvezető szólt még az elmúlt két időszak sikerprogramjáról is.

– A nyári diákmunka programunkba 4500 fiatalt tudtunk bevonni, ehhez 500 millió forintos állami támogatást kaptunk, amit a hivatal 40 millió forint saját forrással toldott meg – mondta Kocsis László, aki a vállalkozóvá válás elnevezésű programot is sikeresnek nevezte. A főosztályvezető érintette a közfoglalkoztatás jövőjét is, kiemelte, ennek a programnak volt és lesz is létjogosultsága.

– A vármegyében a korábbi időszakhoz képest 2000 fővel csökkent a közfoglalkoztatottak száma, ezek a személyek mind az elsődleges munkaerő-piacon tudtak elhelyezkedni – fogalmazott Kocsis László, a vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetője, aki szerint volt haszna az országos szinten a programra költött 32 milliárd forintnak.